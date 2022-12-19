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TOKAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? 1500 sosyal konut sonuç sorgulama

19.12.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Tokat kura çekilişi canlı izle ekranı ve sonuçlara ilişkin isim listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün 1500 konut ile Tokat için yapılacak çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Peki, TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi günü Tokat TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? 1500 sosyal konut sonuç sorgulama

TOKİ Tokat kura çekilişi canlı izle ekranı 19 Aralık 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. TOKİ TOKAT kura çekilişi sonuçları, başvuru yapan vatandaşlar tarafından TC kimlik numaraları ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi günü Tokat TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

toki

TOKİ TOKAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ TOKAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ TOKAT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tokat kura çekilişi sonuçları merak konusu oldu.

TOKİ 81 il için yaptığı tüm çekilişleri resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlıyor.

TOKİ Tokat kura çekilişi de kurumun YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

Bilindiği üzere TOKİ çekilişlerinde sonuçlar canlı yayın sonrası erişime açılıyor.

TOKİ TOKAT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Tokat kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ TOKAT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

toki telefon

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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