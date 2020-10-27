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TOKİ 2021'de dar gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 2020 sonuna kadar 102 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2021'de de 100 bin sosyal konutun inşası öngörüldü.

TOKİ 2021'de dar gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgiler verildi.

Belediyeler tarafından 2019'da 122 bin 752 daire, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 212 bin 231 daire için yapı ruhsatı verildi. Bu kapsamda, 2020'nin ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen daire oranında yüzde 72,9 artış oldu.

2019'da yapı kullanma izni alan konut sayısı ise 397 bin olarak gerçekleşti. Haziran 2020 itibarıyla yaklaşık 269 bin konut için yapı kullanma izni alınırken, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 32,1 oranında azalma oldu.

KREDİ FAİZ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ KONUT SATIŞLARINI ARTIRDI

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 oranında artarak, 170 bin 408 oldu. 2020 yılı ocak-ağustos döneminde, 317 bin 832'si ilk defa, 706 bin 702'si ikinci el olmak üzere toplam 1 milyon 24 bin 534 konut satıldı.

2019'da ise aynı dönemde 285 bin 719'u ilk defa, 432 bin 851 ikinci el olmak üzere toplam 718 bin 570 konut satışı gerçekleşmişti.

2020'de kredi faiz oranlarında sağlanan düşüşün etkisinin konut satışlarına önemli ölçüde yansıdığı belirtilen programa göre, ocak-ağustos döneminde ipotekli konut satışı yüzde 263,7 artarak, 473 bin 114 oldu. Buna göre, toplam satışların yaklaşık yüzde 46'sı ipotekli konut satışı olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'DE TOPLAM KONUT SAYISI 39,1 MİLYONA YÜKSELDİ

Eylül 2020 sonu itibarıyla Ulusal Adres Veri Tabanı verilerine göre; Türkiye'de toplam konut sayısı (konut, lojman, yazlık/mevsimlik konut, kapıcı dairesi ve konut inşaatları) 39,1 milyon oldu.

Konut arzındaki son yıllardaki artışın etkisiyle toplam konut açığı ise azaldı.

Ayrıca, konut piyasasında doğru ve uzun vadeli analizler yapılabilmesi ve yerleşmeler itibarıyla arz ve talep dengesinin kurulabilmesi için konut stokunun, konutların nitelikleri de dahil olmak üzere ortaya konulması, güncel, sürekli, güvenilir ve doğru verileri sunmak üzere veri altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edildi.

TOKİ, 798 BİN 819 KONUTU TAMAMLADI

Öte yandan TOKİ, 2003'ten itibaren inşaatına başlanan 969 bin 925 konutun 798 bin 819'unu 2020'nin Eylül sonu itibarıyla sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte tamamladı.

TOKİ tarafından yürütülen Sosyal Konut Programı kapsamında, 2020 yılı sonuna kadar 102 bin konutun üretilmesi planlandı. Dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişimi ise önceliğini koruyor.

TOKİ tarafından, 2021'de de Sosyal Konut Programı kapsamında, 100 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilmesi hedefleniyor.

KAYNAK:AA

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