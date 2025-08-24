TOKİ 30 ilde uygun fiyatlı yüzlerce arsa satacak! Bedelleri belli oldu...

TOKİ bünyesinde bulunan Türkiye genelinde 30 ildeki 312 arsanın satış işlemleri başladı. Satılacak olan arsaların ise muhammen bedelleri ise belli oldu. Buna göre, ihaleyle gerçekleştirilecek satışlar için belirlenen en uygun fiyat 307 bin lira olarak gerçekleşti.

HANGİ ŞEHİRLERDE SATIŞ YAPILACAK?

Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da arsalar satılacak.

İHALE NE ZAMAN YAPILACAK?

İhale 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek. İstanbul Toki Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nden ihaleye katılım sağlanacak.

Kaynak:NTV