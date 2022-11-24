TOKİ Adıyaman kura çekilişi CANLI İZLE! Adıyaman TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 yayınlandı mı?

TOKİ Adıyaman kurası bugün gerçekleştiriliyor. Adıyaman Merkez, Kahta, Besni ve Gölbaşı projelerinde hak sahiplikleri bugün belli olacak. Projeye başvuru yapan vatandaşlar kura çekilişini kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Peki, Adıyaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ kura sonuçları isim listesine dair tüm detaylar..

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

TOKİ Adıyaman kurası TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022 YAYINLANDI MI?

TOKİ Adıyaman 2+1 ve 3+1 hak kazananlar listesi kura çekim töreninin sona ermesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Adıyaman TOKİ kura sonuçları isim listesine TOKİ'nin sayfasına girdiğiniz takdirde kura sonuçları sekmesinden ulaşabilirsiniz.

KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.* Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.



