FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ ADIYAMAN kurası CANLI İZLE! Adıyaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli mi?

TOKİ ADIYAMAN kurası CANLI İZLE! Adıyaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli mi?

25.11.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Adıyaman kurası bugün çekiliyor. Adıyaman TOKİ projelerindeki konutlar sahiplerini bulacak. Projeye başvuru yapan tüm vatandaşlar kura sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. Adıyaman TOKİ kurası kurumun resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. İşte tüm detaylar....

TOKİ ADIYAMAN kurası CANLI İZLE! Adıyaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli mi?

Adıyaman TOKİ kura çekilişi bugün yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından konutlar sahiplerini bulmuş olacak. Adıyaman Çelikhan, Sincik, Gerger 2. Etap, Tut ve Samsat ilçelerindeki projelerin sonuçları için nefesler tutuldu. İşte asil ve yedek isim listesine dair tüm merak edilenler...

TOKİ ADIYAMAN KURASI CANLI İZLE!

Adıyaman TOKİ projelerine başvuru yapan vatandaşlar kura çekim törenini canlı olarak izleyebilecekler. TOKİ ADIYAMAN kurası canlı izlemek için kurumun resmi YouTube hesabını takip edebilirsiniz...

ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Adıyaman 2+1 ve 3+1 hak kazananlar listesi kura çekim töreninin sona ermesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ADIYAMAN2

ADIYAMAN TOKİ PROJELERİ NEREDE?

ADIYAMAN ÇELİKHAN'da 500 konut,

ADIYAMAN SİNCİK'te 260 konut,

ADIYAMAN GERGER 2. ETAP'ta 120 konut,

ADIYAMAN TUT'ta 100 konut,

ADIYAMAN SAMSAT'ta 100 konut inşa edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!
Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!
Anahtar Kelimeler:
toki kura toki sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu! Uğur Dündar açıkladı...

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu! Uğur Dündar açıkladı...

Kuryelerin bahşiş intikamı

Kuryelerin bahşiş intikamı

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!

Benzin fiyatı yeniden değişti

Benzin fiyatı yeniden değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.