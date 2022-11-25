TOKİ ADIYAMAN kurası CANLI İZLE! Adıyaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli mi?

Adıyaman TOKİ kura çekilişi bugün yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından konutlar sahiplerini bulmuş olacak. Adıyaman Çelikhan, Sincik, Gerger 2. Etap, Tut ve Samsat ilçelerindeki projelerin sonuçları için nefesler tutuldu. İşte asil ve yedek isim listesine dair tüm merak edilenler...

TOKİ ADIYAMAN KURASI CANLI İZLE!

Adıyaman TOKİ projelerine başvuru yapan vatandaşlar kura çekim törenini canlı olarak izleyebilecekler. TOKİ ADIYAMAN kurası canlı izlemek için kurumun resmi YouTube hesabını takip edebilirsiniz...

ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Adıyaman 2+1 ve 3+1 hak kazananlar listesi kura çekim töreninin sona ermesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ADIYAMAN TOKİ PROJELERİ NEREDE?

ADIYAMAN ÇELİKHAN'da 500 konut,

ADIYAMAN SİNCİK'te 260 konut,

ADIYAMAN GERGER 2. ETAP'ta 120 konut,

ADIYAMAN TUT'ta 100 konut,

ADIYAMAN SAMSAT'ta 100 konut inşa edilecek.

