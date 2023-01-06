TOKİ Ankara KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 18 bin 450 konut sahibini buluyor 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranı

TOKİ Ankara kura sonuçları Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişler sebebiyle vatandaşlar tarafındasn merak konusu oldu. Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam için çekilişleri Pazartesi günü, Ayaş, Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Beypazarı, Evren ve Nallıhan Çayırhan çrkilişleri Salı günü, Etimesgut Ballıkuyumcu çekilişi ise Çarşamba ila Perşembe günü yapıldı. Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi arama motorlarında sorgulanıyor. İşte TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları isim listesi ve detaylar...
TOKİ Ankara kura sonuçları kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan kura çekilişi sonrası erişime açılıyor.
TOKİ Ankara kurası kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve anbean izlenebilecek.
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2 Ocak Pazartesi
Kahramankazan: 800 konut
Polatlı: 700 konut
Kızılcahamam: 63 konut
3 Ocak Salı
Ayaş 4. Etap: 300 konut
Şereflikoçhisar: 311 konut
Çamlıdere 2. Etap: 100 konut
Bala 3. Etap: 160 konut
Beypazarı: 150 konut
Evren: 150 konut
Nallıhan Çayırhan: 100 konut
4 Ocak Çarşamba - 5 Ocak Perşembe
Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut
6 - 7 ve 8 Ocak
Sincan Yenipeçenek: 4800 konut
9 Ocak Pazartesi
Sincan Saraycık: 1626 konut
10 Ocak Salı
Gölbaşı Gerder: 1545 konut
11 Ocak - 12 Ocak
Mamak: 3645 konut
TOKİ Ankara kura sonuçları henüz belli olmadı. Kura çekiminin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
TOKİ ANKARA KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ