TOKİ Ankara KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 18 bin 450 konut sahibini buluyor 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranı

TOKİ Ankara kura sonuçları Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişler sebebiyle vatandaşlar tarafındasn merak konusu oldu. Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam için çekilişleri Pazartesi günü, Ayaş, Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Beypazarı, Evren ve Nallıhan Çayırhan çrkilişleri Salı günü, Etimesgut Ballıkuyumcu çekilişi ise Çarşamba ila Perşembe günü yapıldı. Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi arama motorlarında sorgulanıyor. İşte TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları isim listesi ve detaylar...

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ankara kura sonuçları kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan kura çekilişi sonrası erişime açılıyor.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

TOKİ Ankara kurası kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve anbean izlenebilecek.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

2 Ocak Pazartesi

Kahramankazan: 800 konut

Polatlı: 700 konut

Kızılcahamam: 63 konut

3 Ocak Salı

Ayaş 4. Etap: 300 konut

Şereflikoçhisar: 311 konut

Çamlıdere 2. Etap: 100 konut

Bala 3. Etap: 160 konut

Beypazarı: 150 konut

Evren: 150 konut

Nallıhan Çayırhan: 100 konut

4 Ocak Çarşamba - 5 Ocak Perşembe

Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut

6 - 7 ve 8 Ocak

Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 Ocak Pazartesi

Sincan Saraycık: 1626 konut

10 Ocak Salı

Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 Ocak - 12 Ocak

Mamak: 3645 konut

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ankara kura sonuçları henüz belli olmadı. Kura çekiminin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ ANKARA KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ ANKARA KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

