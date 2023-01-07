TOKİ ANKARA SİNCAN KURA çekilişi CANLI İZLE! Ankara Sincan TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 2+1,3+1 kazananlar isim listesi!

Ankara TOKİ projesinde kura çekimleri devam ediyor. Bugün Ankara Sincan Yenipeçenek projesindeki daireler sahiplerini bulacak. TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın ile YouTube sayfası üzerinden anbean takip edilebilecek. TOKİ ANKARA SİNCAN KURA çekilişi CANLI İZLEME linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peki, Ankara Sincan TOKİ KURA SONUÇLARI belli oldu mu? 2+1,3+1 kazananlar isim listesi açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ ANKARA SİNCAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 2 Ocak'ta başlayan Ankara TOKİ kura çekilişi bugünde devam ediyor.

TOKİ ANKARA SİNCAN KURA çekilişini kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak anbean takip etmek mümkün.

ANKARA SİNCAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA SİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları, kura çekiminin tamamlanmasının ardından açıklanacak. TOKİ kura sonuçları sadece E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor.

TOKİ SİNCAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ANKARA KURA TAKVİMİ:

TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut'ta gerçekleştirilecek.

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

9 Ocak: Saraycık

10 Ocak: Gölbaşı Gerder

11 - 12 Ocak: Mamak

Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

