TOKİ ANKARA SİNCAN KURA çekilişi CANLI İZLE! Ankara Sincan TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 2+1,3+1 kazananlar isim listesi!

Ankara TOKİ projesinde kura çekimleri devam ediyor. Bugün Ankara Sincan Yenipeçenek projesindeki daireler sahiplerini bulacak. TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın ile YouTube sayfası üzerinden anbean takip edilebilecek. TOKİ ANKARA SİNCAN KURA çekilişi CANLI İZLEME linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peki, Ankara Sincan TOKİ KURA SONUÇLARI belli oldu mu? 2+1,3+1 kazananlar isim listesi açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 2 Ocak'ta başlayan Ankara TOKİ kura çekilişi bugünde devam ediyor.
TOKİ ANKARA SİNCAN KURA çekilişini kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak anbean takip etmek mümkün.
TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları, kura çekiminin tamamlanmasının ardından açıklanacak. TOKİ kura sonuçları sadece E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor.
TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut'ta gerçekleştirilecek.
İşte ilçe ilçe kura takvimi:
2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı
3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar
4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu
6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek
9 Ocak: Saraycık
10 Ocak: Gölbaşı Gerder
11 - 12 Ocak: Mamak
Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.