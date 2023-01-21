TOKİ Antalya KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE! Gazipaşa, Kaş, Kemer Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

Antalya TOKİ Gazipaşa, Kaş, Kemer ilçelerinde kura çekimi bugün de devam ediyor. Kuralar Mimar Sinan Kongre Merkezi Büyük Salon'da noter huzurunda çekilecek. Kura çekimini projelere başvuru yapan vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube sayfası üzerinden anbean izleyebilecekler. Peki, TOKİ Antalya KURA ÇEKİLİŞİ sonuçları nasıl öğrenilir? Gazipaşa, Kaş, Kemer Antalya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ ANTALYA KURASI CANLI NASIL İZLENİR?

Antalya TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ ANTALYA MERKEZ KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANTALYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Antalya kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



