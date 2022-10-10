TOKİ arsa başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? TOKİ arsa başvurusu yaparken dikkat edilmesi gerekenler!

TOKİ arsa başvurusu ile ilgili detaylar merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. TOKİ 1 milyon arsa projesi kampanyası başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, TOKİ arsa başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli?

TOKİ İLK EVİM ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

TOKİ İlk Evim arsa satışı yapılacak iller şu şekilde:

Ankara: 1000

İzmir: 700

Bursa: 500

Konya: 500

Adana: 500

Malatya: 500

Gaziantep: 500

Şanlıurfa: 500

Diyarbakır: 450

Kocaeli: 450

Eskişehir: 350

Kayseri: 350

Manisa: 350

Mersin:300

Denizli: 300

Balıkesir: 300

Van:250

Erzurum: 250

Trabzon: 250

Tekirdağ: 250

Afyonkarahisar: 200

Aksaray:200

Isparta: 200

Çorum: 200

Ordu: 200

Sivas: 200

Şırnak: 150

Kastamonu: 100

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak. Yaşadığı belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak. Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

TOKİ KAÇ ARSA SATIŞA ÇIKARACAK?

TOKİ ucuz arsa satışı ile ilgili yapılan açıklamaya göre 2 yılda 100 bin, 5 yılda 250 bin konut arsasının satışa çıkacak. Daha önce konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan sayının 1 milyona çıktığını ifade etti.

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

TOKİ ucuz arsa için başvurular 10 Ekim’de başlayacak, 7 Kasım’a kadar sürecek. Yapılan açıklamaya göre arsa için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılacak.

TOKİ UCUZ ARSA İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

TOKİ arsa satışı için ilk kural TC vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak. Arsanın bulunduğu belediye sınırlarına ikamet şartı aranıyor. Arsa tahsisi yapılacak kişinin kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun evinin ya da ev yapmaya müsait arsasının olmaması gerekiyor. Konutta olduğu gibi arsadan da dar gelirli vatandaşlar faydalanacak.

TOKİ SOSYAL KONUTA BAŞVURAN KİŞİLER ARSAYA BAŞVURABİLİR Mİ?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabilecek.

TOKİ UCUZ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ ARSA FİYATLARI NE KADAR, ÖDEME KOŞULLARI NASIL?

Proje kapsamında iki çeşit arsa var. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Piyasa fiyatına kıyasla yüzde 30 indirimle satılacak arsalar için yüzde 10 peşinat verilecek. Öte yandan 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak.

TOKİ NEREYE ARSA YAPACAK?

TOKİ’nin hangi ilde hangi ilçelere arsa yapacağı merak konusu oldu. TOKİ arsa proje bilgisi listesini paylaştı.

TOKİ tarafından yayımlanan bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.toki.gov.tr/Arsa%20Proje%20Listesi.pdf

