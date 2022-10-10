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TOKİ arsa İstanbul’da nerede var? TOKİ arsaları İstanbul’da nereye yapılacak? Toplam 1 milyon arsa müjdesi

10.10.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ arsa başvurusunu yapmak isteyenler İstanbul’da nereye arsa yapılacağını araştırmaya başladılar. TOKİ 1 milyon arsa projesi kampanyası için araştırmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada,’Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım’a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.’ dedi. Peki, TOKİ arsa İstanbul’da nerede var? TOKİ arsaları İstanbul’da nereye yapılacak?

TOKİ arsa İstanbul’da nerede var? TOKİ arsaları İstanbul’da nereye yapılacak? Toplam 1 milyon arsa müjdesi

TOKİ arsa İstanbul projeleri araştırılıyor. TOKİ 1 milyon arsa kampanyası başvuruları 10 Ekim ve 7 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Bugün yapılacak olan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arsa kampanyasının detaylarını açıklayacak. Kampanyada arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.

TOKİ İSTANBUL’DA NEREYE ARSA YAPACAK?

Henüz TOKİ’nin İstanbul’da nereye arsa yapacağı hakkında açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından kampanyanın detayları hakkında bilgi verecek.

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum açıklamasında başvuruların 10 Ekim ve 7 Kasım tarihleri aralığında yapılacağını duyurdu. Bakan Kurum’un açıklaması şu şekilde:
İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın YENİ BİR GÜN! 1 MİLYON arsa
10 BİN iş yeri için başvurularımız YARIN başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım’a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

• T.C. Vatandaşı olmak.
• 18 yaşını doldurmuş olmak.
• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)
• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.
• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

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toki istanbul
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