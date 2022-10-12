TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek? TOKİ'ye hem konut hem de arsa başvurusu yapılabilir mi? Bakan Kurum tek tek açıklayıp tarih verdi!

TOKİ sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklama sonrası gündemdeki yerini koruyor. Arsa fiyatını piyasanın çok altında bir rakamla vatandaşa sunacaklarını belirten Cumhurbaşkanın Erdoğan, tapuların Aralık ayı itibarıyla alınabileceğini ve tamamının dağıtımının 2 senede sona ereceğini vurguladı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün canlı yayında "TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?" sorusunu yanıtladı. İşte Bakan Kurum'un TOKİ arsa tapuları ile ilgili yaptığı açıklama...

TOKİ ARSA TAPULARI NE ZAMAN VERİLECEK?

TOKİ arsa tapularının Aralık ayı itibariyle vermeye başlayacaklarını belirten Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Burada imar planları hazırlayacağız. Bazılarının imar planları da hazırlandı. Yüzde 40'ını yeşil alanlara sosyal donatılara terk edeceğiz. Aralık ayı itibariyle de arsa tapularını vermeye başlayacağız. Bu aşamaların hepsinde vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz''

Biz projelerimizi sunacağız, ancak vatandaş beğenmezse de kendisi de istediği gibi bir plan çizerek evini yapabilecek. Bazılarını kat karşılığı verecekler, böyle arsalarımız var. Belki müteahhit bulup verelim diyecekler. Çoğunluk ne isterse bu projelerde biz onun yanında olacağız''

TOKİ'YE HEM KONUT HEM ARSA BAŞVURUSU YAPILABİLİR Mİ?

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada “Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir” ifadelerini kullandı.



