TOKİ başvurusu reddedilenler dikkat! 5.000 TL'lik ücret iadesi nasıl alınır?

TOKİ sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlara sonuçlara ilişkin SMS bildirimleri gönderilmeye başlandı. "Şartlar uygun değil" gerekçesiyle başvurusu reddedilen vatandaşlar ise ödedikleri 5.000 TL başvuru ücretinin nasıl geri alınacağını araştırıyor. TOKİ sosyal konut başvurusu reddedilen vatandaşlar için 5.000 TL başvuru ücreti iadesi başladı. Ücretler Halkbank, Ziraat Bankası ve Emlak Katılım üzerinden geri alınıyor.

Cansu Çamcı

TOKİ sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlara SMS gönderilmeye başlandı. TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, kura sürecinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde gerçekleştiriliyor.

Başvurusu kabul edilmeyen vatandaşların ödediği ücretler, başvurunun yapıldığı banka aracılığıyla genellikle birkaç iş günü içinde geri ödeniyor. İade işlemi, başvuru sahibinin hesabına yatırılabildiği gibi ATM’lerden T.C. kimlik numarası kullanılarak da çekilebiliyor.

Ücret iadesi kura sonuçları kesinleştikten sonra, genellikle 5 iş günü içinde hesaplara geçer. İade edilecek IBAN numarası mutlaka başvuru sahibine ait olmalıdır.

HALKBANK İADE BİLGİLENDİRME

Halkbank resmi sayfası üzerinden iade süreci hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Başvuru sırasında verdiğiniz TCKN ve Telefon Numaranızı giriniz.
Vereceğiniz IBAN başvuru sahibine ait olmalıdır.

ZİRAAT BANKASI OTOMATİK OLARAK İADE EDİYOR

Ziraat Bankası yaptığı açıklamada;

"TOKİ 500 Bin Konut Projesi kura çekiliş tarihleri TOKİ tarafından belirlenmekte olup, Bankamız aracılığıyla yürütülecek projeler için kura çekilişi sonucu asil hak sahibi olarak kazanamayan kişilerin başvuru ücret iadeleri; TOKİ tarafından Bankamıza bildirildikten sonra en kısa sürede kişilerin Bankamızda açık bulunan herhangi bir hesabına otomatik olarak iade edilmektedir." ifadelerine yer verdi.

EMLAK KATILIM İADE BİLGİLENDİRME

Emlak Katılım "TOKİ Başvuru İade" sayfasında yaptığı açıklamada; "Başvuru sırasında vermiş olduğunuz TCKN ve Telefon Numaranızı giriniz. Vereceğiniz IBAN başvuru sahibine ait olmalıdır.

Başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonra Bankamız Şubeleri, Web Sitemiz ve ATM’lerimizden iade alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

