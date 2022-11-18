FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ Bingöl kura çekimi canlı izle: TOKİ Bingöl kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Gözler kura sonuçları isim listesinde

TOKİ Bingöl kura çekimi canlı izle: TOKİ Bingöl kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Gözler kura sonuçları isim listesinde

18.11.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura çekimi canlı yayını yoğun ilgi görüyor. 250 bin sosyal konut projesi başvurularının tamamlanmasının ardından kura süreci başladı. TOKİ Bingöl kura çekimi Karşıyaka Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Başvurularını e-Devlet veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştiren vatandaşlar heyecanla kurayı bekliyorlar. Peki, TOKİ Bingöl kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? İşte canlı yayın takip ekranı

TOKİ Bingöl kura çekimi canlı izle: TOKİ Bingöl kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Gözler kura sonuçları isim listesinde

TOKİ kura çekilişi sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. 31 Ekim'e kadar başvurularını tamamlayan vatandaşlar heyecanla sonuç açıklamasını takip ediyorlar. TOKİ Bingöl kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek .Bingöl TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan tüm vatandaşlar kura çekimini canlı olarak izleyebilecekler.

TOKİ BİNGÖL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Bingöl kura çekimi, 18 Kasım 2022 Cuma günü yapılacak ve çekiliş saat 10:00'da başlayacak.
Bingöl TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan tüm vatandaşlar kura çekimini canlı olarak izleyebilecekler. Bingöl kura çekimi TOKİ'nin resmi YOUTUBE kanalı üzerinden takip edilebilecek.
CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

İşte hangi ilçede ne kadar ev yapılabileceği hakkında bilgiler…
BİNGÖL MERKEZ 500 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU
BİNGÖL GENÇ 150 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

toki-kura-sonuçları

BİNGÖL SOLHAN 200 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU
BİNGÖL MERKEZ SANCAK 100 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU
BİNGÖL ADAKLI 50 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları isim listesi, kuranın tamamlanmasının ardından yayınlanacak. İsim listesine TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahminiİşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Heyecanlandıran iddia: Petrol ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayacak Heyecanlandıran iddia: Petrol ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayacak
Trafik sigortasında yeni düzenleme!Trafik sigortasında yeni düzenleme!
Anahtar Kelimeler:
TOKİ toki kura sonuçları

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

EYT'de şimdi de maaş hesabı başladı!

EYT'de şimdi de maaş hesabı başladı!

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! 42 bin 500 yeni personel alınıyor

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! 42 bin 500 yeni personel alınıyor

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.