TOKİ Bingöl kura çekimi canlı izle: TOKİ Bingöl kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? Gözler kura sonuçları isim listesinde

TOKİ kura çekilişi sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. 31 Ekim'e kadar başvurularını tamamlayan vatandaşlar heyecanla sonuç açıklamasını takip ediyorlar. TOKİ Bingöl kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek .Bingöl TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan tüm vatandaşlar kura çekimini canlı olarak izleyebilecekler.

TOKİ BİNGÖL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Bingöl kura çekimi, 18 Kasım 2022 Cuma günü yapılacak ve çekiliş saat 10:00'da başlayacak.

Bingöl TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan tüm vatandaşlar kura çekimini canlı olarak izleyebilecekler. Bingöl kura çekimi TOKİ'nin resmi YOUTUBE kanalı üzerinden takip edilebilecek.

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İşte hangi ilçede ne kadar ev yapılabileceği hakkında bilgiler…

BİNGÖL MERKEZ 500 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

BİNGÖL GENÇ 150 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

BİNGÖL SOLHAN 200 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

BİNGÖL MERKEZ SANCAK 100 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

BİNGÖL ADAKLI 50 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları isim listesi, kuranın tamamlanmasının ardından yayınlanacak. İsim listesine TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

