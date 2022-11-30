TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ Bolu kura çekilişi ne zaman, nereden izlenir? Sosyal konut projesi sonuç sorgulama

TOKİ Bolu kura çekimi için heyecan dorukta. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber başlayan kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Bolu kura çekilişi canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte TOKİ Bolu kura çekimi canlı izle ekranı...

TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ kura çekilişi canlı olarak kurumun YouTube kanalından izlenebilmektedir.

TOKİ 81 il için yaptığı tüm çekilişleri resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlayacaktır.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



