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TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ Bolu kura çekilişi ne zaman, nereden izlenir? Sosyal konut projesi sonuç sorgulama

30.11.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Bolu kura çekilişi yarın (1 Aralık 2022 Perşembe) kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. TOKİ Bolu kura çekilişi canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, 1 Aralık TOKİ Bolu kura çekilişi nereden izlenir? İşte detaylar...

TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ Bolu kura çekilişi ne zaman, nereden izlenir? Sosyal konut projesi sonuç sorgulama

TOKİ Bolu kura çekimi için heyecan dorukta. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber başlayan kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Bolu kura çekilişi canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte TOKİ Bolu kura çekimi canlı izle ekranı...

toki

TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ kura çekilişi canlı olarak kurumun YouTube kanalından izlenebilmektedir.

TOKİ 81 il için yaptığı tüm çekilişleri resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlayacaktır.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

toki telefon

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
TOKİ

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