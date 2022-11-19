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TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 19 Kasım TOKİ Erzurum kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Beklenen gün geldi!

19.11.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Erzurum kura çekilişi canlı izle ekranı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşunun resmi YouTube kanalında yapılacak olan çekiliş sebebiyle merak edildi. Bilindiği üzere 7 Kasım Pazartesi günü başlayan çekiliş ile 12 ilde konutların hak sahipleri belirlendi. Şimdi gözler 19 Kasım TOKİ Erzurum kura çekilişine çevrildi. Kura çekilişi sonuçları isim listesi çekiliş sonrası açıklanacak. İşte TOKİ Erzurum kura çekişi canlı izle ekranı!

TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 19 Kasım TOKİ Erzurum kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Beklenen gün geldi!

TOKİ Erzurum kura çekilişi için heyecan dorukta. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşunun resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Birçok kişi internette "19 Kasım TOKİ Erzurum kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte TOKİ Erzurum kura çekişi canlı izle ekranı ve detaylar...

TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Erzurum kura çekilişi 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

TOKİ Erzurum kura çekilişi sonuçları çekiliş sonrası kurumun web sitesinde erişime açılacak

TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

1.555 konut TOKİ Erzurum kura çekilişi ise 19 ile 21 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi, çekişin ardından duyuruluyor.

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