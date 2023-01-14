TOKİ Eskişehir KURASI CANLI İZLE! Eskişehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte 2+1, 3+1 asil ve yedek kazananlar

TOKİ Eskişehir kura çekimleri bugün de devam ediyor. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi kurumun resmi YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecek. Peki, TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı? Eskişehir TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte tüm merak edilenler...
Eskişehir TOKİ kurası kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.
TOKİ Eskişehir kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.