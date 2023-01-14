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TOKİ Eskişehir KURASI CANLI İZLE! Eskişehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte 2+1, 3+1 asil ve yedek kazananlar

14.01.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Eskişehir kurası devam ediyor. Bugün Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıççık, Sarıcakaya ve Seyitgazi ilçelerinde kura çekilişleri yapılıyor. Kura çekimi Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Peki, TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı? Eskişehir TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ Eskişehir KURASI CANLI İZLE! Eskişehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte 2+1, 3+1 asil ve yedek kazananlar

TOKİ Eskişehir kura çekimleri bugün de devam ediyor. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi kurumun resmi YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecek. Peki, TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı? Eskişehir TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ ESKİŞEHİR KURASI CANLI İZLE!

Eskişehir TOKİ kurası kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

toki eskişehir

ESKİŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Eskişehir kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


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