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TOKİ Eskişehir KURASI CANLI İZLE! Eskişehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

13.01.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Eskişehir kurası bugün çekiliyor. Eskişehir Merkez'de yer alan 1.800 konut bugün sahibini bulacak. Kura çekimi Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Eskişehir KURA sonuçları açıklandı mı? Eskişehir TOKİ kura sonuçları 2+1,3+1 kazananlar isim listesi belli mi? İşte tüm detaylar...

TOKİ Eskişehir KURASI CANLI İZLE! Eskişehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Eskişehir TOKİ kura çekilişi bugün Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. Kura sonuçları ise çekilişin ardından e-Devlet'ten sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Eskişehir KURASI canlı nasıl izlenir? Eskişehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ ESKİŞEHİR KURASI CANLI İZLE!

Eskişehir TOKİ kura sonuçları kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kura çekilişi buradan anbean takip edilebiliyor.

toki evleri

ESKİŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Eskişehir kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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