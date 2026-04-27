TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekilişi tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: "Evleri en kısa sürede teslim edeceğiz"

TOKİ İstanbul 100 bin konut çekilişinin üçüncü gününde tamamlandı. Kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çekilişin tamamlandığını ifade ederek evlerin en kısa sürede teslim edileceğini ifade etti.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekilişi tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: "Evleri en kısa sürede teslim edeceğiz"
Yüzyılın Konut Projesine başvuranlar İstanbul’daki hak sahiplerini merak ediyor. 3 günden beri devam eden kura çekilişi ise bugün tamamlandı. İstanbul’da 100 bin kişinin konut sahibi olacağı çekilişte kura çekimi canlı yayın olarak takip edildi.

Başvuru yapan yüzbinlerce vatandaş, gün boyu süren canlı yayınların ardından e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulamak için ekran başına geçti.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekilişi tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: "Evleri en kısa sürede teslim edeceğiz" 1

CANLI YAYIN İLE TAKİP EDİLDİ!

İstanbul’daki büyük konut projesinde 25 Nisan’da başlayan kura süreci, 27 Nisan itibarıyla üçüncü gününde tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekilişi tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: "Evleri en kısa sürede teslim edeceğiz" 2

KATEGORİLERE AYRILDI

Projede şehit aileleri, engelliler, emekliler ve gençler gibi farklı kategorilerde başvuru yapan vatandaşlar için ayrı ayrı kura çekimleri yapılıyor. Canlı yayında isimlerin tek tek açıklanmasıyla birlikte hak sahipleri belirlenirken, sürecin tamamlanmasının ardından kesin listeler dijital ortama aktarılacak.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekilişi tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: "Evleri en kısa sürede teslim edeceğiz" 3

BAKAN KURUM: "EVLERİMİZİ EN KISA SÜREDE TESLİM EDECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin sosyal konut için kura çekim işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. İstanbul ile birlikte projenin kura takvimi tamamlanmış oldu.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekilişi tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: "Evleri en kısa sürede teslim edeceğiz" 4

İstanbul'un kura sonuçlarının noter onayının ardından TOKİ'nin sitesinde yayınlanacağını belirten Bakan Kurum sosyal medya hesabından “Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun” mesajını paylaştı.

TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekilişi tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: "Evleri en kısa sürede teslim edeceğiz" 5

KURA SONUÇLARI NEREDEN YAYIMLANACAK?

Kura sonuçları e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenilebilecek. Başvuru sahipleri, sisteme giriş yaptıktan sonra KURA SONUCU SORGULAMA üzerinden hak sahipliği durumlarını kontrol edilebilecek.

