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TOKİ İstanbul kurası ne zaman? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura tarihi belli mi?

22.11.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İstanbul kurası için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TOKİ'nin cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurduğu projelerde kura çekim dönemi başladı. 1,5 ayda 8 milyon başvuru alan 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul kuralarının ne zaman çekileceği ise merak ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul kurası ne zaman? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura tarihi belli mi? İşte konu hakkında tüm detaylar...

TOKİ İstanbul kurası ne zaman? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura tarihi belli mi?

TOKİ İstanbul kura çekim takvimi projeye başvuru yapan tüm vatandaşların gündeminde. TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında bazı illerde kura çekimi yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul projesinde Arnavutköy, Başakşehir, Esenler illerindeki konutların kurasının ne zaman yapılacağı ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte TOKİ İstanbul kurasına dair tüm detaylar...

**TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul'da 4 bölgede konut inşa edecek. TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler bölgesinde toplamda 28.340 konut yapacak. Projenin kura çekim takvimi ise Aralık ayında netlik kazanacak. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecek.

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**TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

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Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.* Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.


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