TOKİ İstanbul kurasına katılacaklar isim listesi açıklandı! İşte başvurusu kabul ve reddedilenler...

"Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edilecek konutlar için geri sayım sürerken, binlerce aday "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi erişime açıldı. Böylece TOKİ İstanbul kurasına katılmaya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenler belli oldu. İşte o liste...

Cansu Çamcı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da hayata geçirilecek dev sosyal konut projesinde değerlendirme sürecini tamamlayarak hak sahipliği kurasına katılacak isimleri duyurdu.

HAK KAZANAN VE REDDEDİLENLERİN LİSTESİ BELLİ OLDU!

İstanbul TOKİ projesine başvuran vatandaşlar için en kritik aşamaya geçildi. TOKİ, kura öncesinde başvuru değerlendirme sonuçları açıklandı. Böylece TOKİ İstanbul kurasına katılmaya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenlerin listesi belli oldu.

KURA SAATİ VE YERİ HENÜZ BELLİ OLMADI!

TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER AÇIKLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

İŞTE İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ

https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/pdf/IstanbulR.pdf

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER AÇIKLANDI

TOKİ, kuraya katılmaya hak kazanan İstanbulluların da listesini açıkladı.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ

https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html

İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.
Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.





