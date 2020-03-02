TOKİ Kayseri Kocasinan Karpuzatan projesi kura sonuçları saat kaçta belli olacak?

TOKİ’nin hemen her ilde yürüttüğü toplu konut projelerinden biri de Kayseri’de. 3 Mart Salı günü Konya’da 550 konutluk bir proje için kura çekilişi gerçekleştirilecek. 100 bin kişilik başvuru listesinden sadece 550 kişi ev hayaline bir adım daha yaklaşacak. Peki TOKİ Kasyeri kura sonuçları saat kaçta belli olacak? Kura saat kaçta başlayacak ve nerede yapılacak?

KURA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NEREDE YAPILACAK?

TOKİ’nin resmi sitesinden verdiği bilgilere göre proje için kura çekimi saat 11.00’da başlayacak. Çekiliş Kadir Has Kongre Merkezi ve SporMerkezi’nde gerçekleştirilecek. Kura çekimini TOKİ'nin aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Facebook sayfasından canlı olarak izleyebilirsiniz:

Kura çekilişi canlı yayın için tıklayınız (Kura saati: 11.00)

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYIMLANACAK?

Çekişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden ilanı ise birkaç saat alacaktır. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 11.00)