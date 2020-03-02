TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı projesi kura sonuçları isim listesi

TOKİ’nin hemen her ilde yürüttüğü toplu konut projelerinden biri de Konya’da. Bugün Konya’da 1717 konutluk bir proje için kura çekimi saat 10.00'da başladı. 100 bin kişilik başvuru listesinden sadece 1717 kişi ev hayalini gerçekleştirebilmek için büyük bir fırsat yakalayacak. Peki TOKİ Konya'nun Selçuklu ilçesindeki Ardıçlı 2. Etap kura sonuçları isim listesi ne zaman yayımlanacak?

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Saat 10.00'da başlayan kura çekiminden çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden ilanı ise birkaç saat alacaktır. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

[TOKİ Konya- Selçuklu / Ardıçlı kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (http://talep.toki.gov.tr/projeler/KonyaArdicli2.html) (Kura saati: 10.00)

TOKİ PROJELERİNE BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

TOKİ’nin Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi, Ankara’nın Mamak ve Sincan, Bitlis’in Merkez; Bursa, ilçesindeki toplu konut projeleri için başvuru dönemi Ağustos ayına kadar devam edecek.

YENİ BAŞVURULARIN TARİHLERİ BELLİ OLUYOR

Balıkesir, Çanakkale, Çorum illerinin ilçelerinde yapılacak toplu konut projeleri için Mart ve Nisan aylarında başvurular alınmaya başlanacak. İlinizdeki TOKİ projelerine dair detayları yine TOKİ’nin resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

