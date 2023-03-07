TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2023: Ertelenen İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ TOKİ kura çekilişi ne zaman?

TOKİ kura çekilişleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Böylelikle kura çekim tarihleri, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle verilen ara sonrası İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için netleşti. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ TOKİ kura çekilişleri için geri sayım başladı. TOKİ kura çekimi tarihleri ile ilgili detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2023

TOKİ kura çekilişi takvimi yayımlandı.

8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut

8-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3 bin 169 konut

11 Mart 2023: Edirne 1.363 konut

12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut

8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek iller ise şu şekilde:

8 Mart 2023: Kilis Merkez 275

8 Mart 2023: Hatay Merkez 275

8 Mart 2023: Elazığ Merkez 1.650

8 Mart 2023: Malatya Merkez 550

8 Mart 2023: Adıyaman Merkez 275

8 Mart 2023: Kahramanmaraş Merkez 275

9 Mart 2023: Adana Merkez 2 bin 200

9 Mart 2023: Şanlıurfa Merkez 3 bin 300

10 Mart 2023: Gaziantep Merkez 3 bin 300

10 Mart 2023: Diyarbakır Merkez 3 bin 300

