TOKİ kura çekilişi ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul kura takvimi 2023 belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanır?

TOKİ kura çekilişlerinin ne zaman başlayacağı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından bir süredir TOKİ kura çekilişleri durdurulmuştu. Toplam 250 bin konutun hak sahibini bulacağı TOKİ kuraları İzmir iliyle devam edecekti. Peki, TOKİ kura çekilişleri ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul kura takvimi 2023 belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanır? TOKİ kura çekilişlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz..

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ tarafından konu hakkında yapılan açıklama şöyleydi;

'Ülkemiz genelinde düzenlenecek olan tüm kura organizasyonları yaşanılan afetten dolayı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. Organizasyonlarımızda görev alan gerek teknik, gerek idari personelimiz AFAD koordinasyonunda afet bölgelerinde görevlendirilmiştir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz' ifadeleri kullanıldı.

TOKİ 7-14 Şubat tarihleri arasında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişinin tamamlanması planlanıyordu. İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'daki TOKİ kuraları için yeni bir tarih açıklaması henüz yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023 BELLİ OLDU MU?

TOKİ İstanbul kura takvimi de henüz açıklanmadı. İstanbul 2023 kura tarihleri belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları canlı yayında noter huzurunda yapılıyor. TOKİ kura çekilişini takip etmek isteyenler TOKİ YouTube hesabından izleyebiliyorlar. TOKİ kura sonuçları ise E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine yansıması ise ortalama 1 gün alabiliyor.

