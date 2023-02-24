Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sebebi ile TOKİ kuraları ileri bir tarihe ertelendi. TOKİ yeni kura takvimini henüz duyurmamışken kura çekimi gerçekleştirilen illerde sonuçların nasıl öğrenileceği de merak ediliyor. Bu kapsamda TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? İstanbul TOKİ kura takvimi açıklandı mı? gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişleri canlı yayında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura çekilişini takip etmek isteyenler TOKİ YouTube hesabından anbean izleyebiliyorlar.

TOKİ kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine yansıması ise ortalama 1 gün alabiliyor.

İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ İstanbul'da Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konut inşa edecek. İstanbul TOKİ kura çekilişi takvimi ise henüz açıklanmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelemz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

