TOKİ kura takvimi paylaşıldı! Bakan Kurum 11 ili açıkladı

Türkiye'de TOKİ heyecanı sürüyor. 500 bin sosyal konut projesi için başvuru yapan milyonlarca vatandaş, başvuru yaptıkları şehirlerdeki kura çekimini heyecanla bekliyor. TOKİ kura takvimi de vatandaşlar tarafından takip edilirken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ kurası çekilecek 11 ili paylaştı. İşte 16-22 Şubat TOKİ kura çekim takviminin detayları...

Melih Kadir Yılmaz

Yüzyılın konut projesi tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ile vatandaşları ev sahibi yaparken, projeye başvuran milyonlarca kişi TOKİ'nin kura çekimlerini heyecanla takip ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura çekimleriyle ilgili olarak yeni bir paylaşımda yaptı ve sıradaki 11 ili açıkladı.

"ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

Bakan Kurum, Adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor" dedi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

Bakan Kurum 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekimi takvimi paylaştı. Takvim şu şekilde:

16 Şubat Pazartesi Eskişehir - Karaman

17 Şubat Salı Konya - Sakarya

18 Şubat Çarşamba Mersin - Kırklareli

19 Şubat Perşembe Diyarbakır

20 Şubat Cuma Adana - Çanakkale - Gaziantep

21 Şubat Cumartesi Bursa

TOKİ EV TESLİMATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evlerin teslimatı Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, modern konutlarla hesaplı ödeme koşullarıyla yuva hayalini gerçeğe dönüştürecek. En çok başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldi. En çok başvuru yapılan kategori ise 1 milyon 326 bin ile genç kategorisi oldu.

KURALAR 12 MART'A KADAR SÜRECEK

Noter huzurunda yapılacak “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile asil ve yedek listeler belirlenecek. Hak sahipliğini belirleyecek kuralar 29 Aralık'ta başladı, 12 Mart'a kadar devam edecek.

