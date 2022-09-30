TOKİ kurada isim çıkmazsa 500 TL başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ kurada isim çıkmazsa 500 TL başvuru ücreti nasıl geri alınır?

TOKİ başvuruları devam ederken, 500 TL başvuru parasının geri alınıp alınmayacağı vatandaşların gündeminde yer aldı. Bilindiği üzere başvurular e-devlet, Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Peki TOKİ 500 TL başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ 500 TL başvuru ücreti nasıl geri alınır? İşte merak edilenler...

TOKİ 500 TL BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINIYOR MU?

TOKİ sosyal konut projesi başvurusunda bulunan kişi sayısı 5 milyona yaklaştı. TOKİ başvurusunu iptal etmek için sözleşmeyi imzalamamak yeterlidir. Sözleşmenin imzalanmasının ardından taksitlerin ödenememesi halinde ise evin satışı için TOKİ ile iletişim halinde olmak gerekiyor.

Sözleşme imzalamaz, banka komisyonu ve damga vergisi ödemez ve konut tesliminde KDV yatırmazsanız konut alma hakkınız iptal edilir. Aynı zamanda gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir. Başvuru bedeli, hak sahibine tanımlanan süre içinde yatırılmalıdır. Eğer konut alma hakkınız iptal edildiyse yeniden başvuru süreci başlatabilir ya da başvurunuzu banka şubelerinden tamamlayabilirsiniz. Öte yandan eşlerin ikisi birden başvuru yaparsa, birinin başvurusunu iptal etmesi gerekir.

Başvuruyu iptal etmek için, aracı olan hangi banka ise oraya müracaat etmelisiniz. Yani işlemleriniz Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirildiyse başvuru bedelini Ziraat Bankası Şubelerinden alabilirsiniz. Aynı durum diğer bankalar için de geçerlidir.

TOKİ 500 TL başvuru ücreti IBAN aracılığı ile ödenebilir. Ayrıca ödemeler, ATM üzerinden de gerçekleştirilebilir.

TOKİ KURADA İSİM ÇIKMAZSA 500 TL GERİ ALINIR MI?

500 TL yatırdıysanız ve kurada adınız çıkmadıysa başvuru ücretini geri alabilirsiniz. Ücret, IBAN aracılığıyla iade edilir. Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilir. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilir.

