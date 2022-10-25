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TOKİ Muğla'da hangi ilçelerde konut yapacak? 25 Ekim 2022 temel atma töreni ve Muğla'da TOKİ konutu yapılacak ilçeler!

25.10.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Muğla'da hangi ilçelerde konut yapacak, sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada bugünü işaret ederek cumhuriyet tarihinin en büyük konut, işyeri ve arsa projesinin ilk temel atma törenini gerçekleştireceklerini açıklaması sonrası merak edildi. Ucuz konutta beklenen gün geldi. İlk evim ilk iş yerim projesi kapsamında 17 ilde 5.615 konut için kazma vurulacak. Peki TOKİ, 25 Ekim'de Muğla’da kaç konut temeli atacak? İşte TOKİ'nin Muğla'da konut yapacağı ilçeler...

TOKİ Muğla'da hangi ilçelerde konut yapacak? 25 Ekim 2022 temel atma töreni ve Muğla'da TOKİ konutu yapılacak ilçeler!

TOKİ Muğla'da hangi ilçelerde konut yapacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Muğla, Muğla ve Erzurum dışında 14 kentte de temeller atılacak. Bu iller; Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak. Konutların inşası 2 yılda tamamlanacak. Peki, TOKİ Muğla'da hangi ilçelerde konut yapacak, kaç konut temeli atılacak? İşte 25 Ekim 2022 Muğla TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler listesi...

TOKİ temel atma töreni

TOKİ MUĞLA'DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK?

TOKİ'nin Muğla'da konut yapacağı ilçeler:

Bodrum
Fethiye
Merkez
Milas
Seydikemer

MUĞLA'DA TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

MUĞLA BODRUM 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MUĞLA FETHİYE 53 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MUĞLA KAVAKLIDERE 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MUĞLA KAVAKLIDERE ÇAMYAYLA 55 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MUĞLA KÖYCEĞİZ TOPARLAR 292 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MUĞLA MERKEZ 1100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MUĞLA MİLAS 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MUĞLA SEYDİKEMER 2. ETAP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MUĞLA YATAĞAN 2. ETAP 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

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TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ BUGÜN BAŞLIYOR

Bugün; Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta temel atmalar başlayacak.

TOKİ temel atma töreni

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişi ile ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut tarafından yapıldı. Canlı yayında sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada başlayacağını duyurdu.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.) Başvuru Bedeli 500 TL alınacaktır.

toki-sonuçları

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuk adına bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.

• "Gazi Kategorisine" 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecektir.

• 50.000 / 100.000 Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 Bin Sosyal Konut projesine başvuramazlar (Ancak önceki başvurusunu iptal edip, yeni projeye başvuru imkanı vardır).

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