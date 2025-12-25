FİNANS

TOKİ'nin 500 Bin Konut Projesi'nde kura çekiminin yapılacağı ilk il belli oldu! Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 455 bininci konutun teslim edileceğini bildirdi. Bakan Kurum, 500 bin konutun ilk kurasının hangi ilde çekileceğini açıkladı. Deprem bölgesi için ekstra kontenjan açıldığını belirten Kurum, "Çünkü istiyoruz ki evi hasar görmüş, evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız da ev sahibi olsun istiyoruz" dedi.

Mustafa Fidan

Bakan Kurum, NVT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, çok büyük bir felaket yaşandığını belirten Kurum, "asrın felaketi" sonrasında verdikleri sözleri tutmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

TOKİ KONUTLARINDA KURA ÇEKİMİNİN YAPILACAĞI İLK İLİ BAKAN KURUM AÇIKLADI

Kurum, "Bugün geldiğimiz noktada hamdolsun inşallah cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz." dedi.

Depremden etkilenen 11 ilde gece gündüz demeden çalıştıklarına işaret eden Kurum, "Bu bir seferberlikti. Dünyada da bunun eşi benzeri yok. O felaket sonrasında çok büyük acı yaşadık. Milletimize de sözler verdik, 'son afetzede kardeşimiz evine girene kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız, milletimizi yalnız bırakmayacağız' dedik ve o gün bugündür çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hamdolsun milletimize mahcup olmadık." ifadesini kullandı.

Kurum, 2 yıl gibi kısa bir sürede sadece konut değil, aynı zamanda sosyal donatı alanları da inşa ettiklerini dile getirerek, 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis, işçi ve sivil toplum kuruluşlarıyla topyekün bir kalkınma gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Deprem bölgesindeki restore edilen tarihi yapılara ilişkin bilgi veren Kurum, tarihi yapıları ayağa kaldırmak için canla başla çalıştıklarını dile getirdi.

"DEPREM BÖLGESİNE EKSTRA KONTENJANLAR AYIRDIK"

Kurum, Hatay'da 153 bin 755 konutun yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Malatya, yine depremde çok ağır hasar alan illerimizden bir tanesi. Orada da yaklaşık 80 bin konutun teslimi ve kurasını gerçekleştireceğiz. Depremin merkez üssü Pazarcık ve ilçelerinin de yoğun bir şekilde etkilendiği Maraş'ımızda 74 bin bağımsız bölümün kurasını çekeceğiz. Adıyaman'ımızda da 43 bin bağımsız bölümün, yine Gaziantep Nurdağı, İslahiye'de 31 bin konutu orada teslim ediyor olacağız. Diyarbakır'ımız yine 17 bin konutla depremden etkilenen illerimizden bir tanesi. Elazığ'da 15 bin, Şanlıurfa'da 13 bin 400, Osmaniye'mizde 12 bin 500, Adana'da 12 bin, Kilis'te 2 bin 500, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164 ve Bingöl'de 89 olmak üzere 455 bin konutu inşallah depremzede kardeşlerimize cumartesi günü buluşturmuş olacağız."

Bakan Kurum, belli sebeplerden dolayı konteyner kentlerde yaşayan depremzedelerin de zamanla evlerine taşınacağını dile getirdi.

İLK KURA ADIYAMAN'DA ÇEKİLECEK

Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin bilgilendirmede bulunan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Başvurumuz 8 milyon 800 bin, geçerli başvuru da yaklaşık 5 milyon 300 bin. En çok başvuru gelen illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir. İstanbul'a 100 bin konut yapıyoruz, Ankara'ya 30 küsur bin, zannedersem İzmir'e 18 bin. 1 milyon 326 bin gencimiz umutla bu projeye başvurdular. 29 Aralık'ta ilk kuramızı çekeceğiz. Bunu da ilk Adıyaman'daki konutlar için çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız ve mart ayının içine kadar da kuralarımız devam edecek. İlk teslimatlarımız da Mart 2027 dedik ama 2026 içerisinde teslim edeceğimiz konutlar var. Deprem bölgesine ekstra kontenjan ayırdık. İstiyoruz ki burada ağır hasar görmüş, evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız da ev sahibi olsun."

KİRALIK KONUT UYGULAMASI VE YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Aynı zamanda İstanbul'da 15 bin kiralık konut uygulaması başlattıklarını dile getiren Kurum, bununla kentsel dönüşümü hızlandırmak ve İstanbul'daki kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmeyi amaçladıklarını bildirdi.

İstanbul özelinde "Yarısı Bizden" kampanyası başlattıklarını ve projenin tuttuğunu anımsatan Kurum, "Yarısı Bizden kampanyasıyla 80 bin vatandaşımız evini dönüştürdü. Bunu devam ettireceğiz. Buradan da milletimize çağrı yapmak istiyorum, 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla kentsel dönüşüm projeleriyle gelin el birliğiyle İstanbul'umuzu dönüştürelim, ülkemizi dönüştürelim." diye konuştu.

Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaların yanında doğal afetlerle karşı karşıya kaldıklarını da anımsatarak, "Geçtiğimiz yaz Karabük'te, İzmir'de büyük orman yangınlarıyla karşılaştık. Yine Bilecik'te orman yangınları oldu. Balıkesir Sındırgı'da depremler yaşadık. Devlet afetin küçüğüne büyüğüne bakmaz. Tek bir vatandaşının nerede ihtiyacı varsa devlet oraya koşar. Devletimiz 11 ildeki bu inşa faaliyetini sürdürürken 11 ile koşmuştur ama aynı zamanda Balıkesir'de, Karabük'te, Bilecik'te, İzmir'de vatandaşının yanında olmuştur."

Bakan Kurum, törene, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı ortaklarının katılacağını bildirdi.

25 Aralık 2025
25 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

