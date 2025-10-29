FİNANS

TOKİ'nin dev konut projesine başvuracaklar aman dikkat: Dolandırıcıların sahte sitesine düşmeyin! E-devlet bile kurmuşlar

Samsun’da yaşayan genç bir kız, internette karşısına çıkan sahte TOKİ başvuru sayfası üzerinden yaptığı işlem sonrası 35 bin lira parasını kaptırdığını belirterek savcılığa şikayette bulundu.

TOKİ'nin dev konut projesine başvuracaklar aman dikkat: Dolandırıcıların sahte sitesine düşmeyin! E-devlet bile kurmuşlar
Çiğdem Sevinç

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde ikamet eden ve asgari ücret ile çalışan 29 yaşındaki R.S., 27 Ekim günü internetten "TOKİ ev başvurusu" araması yaptı.

TOKİ nin dev konut projesine başvuracaklar aman dikkat: Dolandırıcıların sahte sitesine düşmeyin! E-devlet bile kurmuşlar 1

İÇİNE SAHTE E-DEVLET KURMUŞLAR

Karşısına çıkan bir web sitesindeki yönlendirmelere uyan genç kız, sahte e-devlet sitesi ve sahte TOKİ sitesine TC kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaptı. Daha sonra belirtilen IBAN numaralarına farklı tutarlarda TOKİ başvurusu için iki kez para gönderdi.

TOKİ nin dev konut projesine başvuracaklar aman dikkat: Dolandırıcıların sahte sitesine düşmeyin! E-devlet bile kurmuşlar 2

SAVCILIĞA KOŞTU

R.S., ilk olarak 19 bin 200 TL, ardından 15 bin 800 TL olmak üzere toplamda 35 bin TL meblağı "Mehmet Karabulut" adına kayıtlı hesaba yatırdı. Bir süre sonra sistemin sahte olduğunu fark eden genç kız, dolandırıldığını anlayınca bugün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikâyetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

