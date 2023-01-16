FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ Sakarya KURASI CANLI İZLE! Sakarya Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi

TOKİ Sakarya KURASI CANLI İZLE! Sakarya Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi

16.01.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Sakarya kurası bugün çekiliyor. TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirilen projelerde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Sakarya Merkez TOKİ projesindeki 1.760 konut bugün sahibini bulacak. Kura çekimi Serdivan Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Sakarya kurası nasıl izlenir? Sakarya Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ Sakarya KURASI CANLI İZLE! Sakarya Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Bugün Sakarya Merkez projesinde yer alan 1.760 konut bugün sahibini bulacak. Kura çekimi noter huzurunda Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Sakarya KURA sonuçları nasıl öğrenilir? Sakarya Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi...

TOKİ SAKARYA KURASI CANLI İZLE!

Sakarya TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

SAKARYA MERKEZ TOKİ KURASI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Sakarya 1

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Sakarya kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamuda çalışan 700 bin kişi dikkat! İki yıllı maaş zammı netleşiyorKamuda çalışan 700 bin kişi dikkat! İki yıllı maaş zammı netleşiyor
Yeni fiyatlar açıklandı! 1250 liradan 2750 liraya çıktıYeni fiyatlar açıklandı! 1250 liradan 2750 liraya çıktı
EYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladıEYT SON DAKİKA: EYT hesabı yapanlar dikkat! İlk maaşlar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tek tek açıkladı
Anahtar Kelimeler:
toki kura sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı "Survivor sahte bir ortam" diyen Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!

Acun Ilıcalı "Survivor sahte bir ortam" diyen Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Ayçiçek yağına yüzde 10-15 indirim bekleniyor

Ayçiçek yağına yüzde 10-15 indirim bekleniyor

Gram altın bugün de zirvede! '1.220 liraya doğru...'

Gram altın bugün de zirvede! '1.220 liraya doğru...'

Depoları doldurmak için son saatler! Zam geliyor

Depoları doldurmak için son saatler! Zam geliyor

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.