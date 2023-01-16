TOKİ Sakarya KURASI CANLI İZLE! Sakarya Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Bugün Sakarya Merkez projesinde yer alan 1.760 konut bugün sahibini bulacak. Kura çekimi noter huzurunda Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Sakarya KURA sonuçları nasıl öğrenilir? Sakarya Merkez TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi...

TOKİ SAKARYA KURASI CANLI İZLE!

Sakarya TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

SAKARYA MERKEZ TOKİ KURASI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Sakarya kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

