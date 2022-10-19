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TOKİ Sosyal Konut Projesi dünya basınında: ‘Erdoğan’ın cömertliği muhalefeti zorluyor’

19.10.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ öncülüğünde başlatılan ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıran ‘İlk Evim İlk İşyerim” projesi dünya basınına konu oldu. Financial Times’a konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projenin seçim propagandası olduğu iddiasının asılsız olduğunu dile getirirken, Erdoğan’ın cömertliğinin muhalefeti zorladığını söyledi.

TOKİ Sosyal Konut Projesi dünya basınında: ‘Erdoğan’ın cömertliği muhalefeti zorluyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi’ açıklamasından bu yana geçen zaman içinde 7 milyondan fazla kişi kayıt yaptırmak için akın etti. Vadedilen 500 bin dayanıklı yeni konutların ilk çalışmaları, ilk temellerin atılmasıyla bu ayın sonlarında başlayacak. Analistler ve Türk muhalefet yetkilileri, düşük gelirli ailelerin konut merdivenine çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlayan 50 milyar dolarlık devlet destekli bu projeyi, Erdoğan'ın neredeyse 20 yıllık iktidarı boyunca karşılaştığı en zorlu mücadele olacak olan seçim öncesi devasa bir harcama kampanyasının açılış salvolarından biri olarak görüyor.

"SEÇİM PROJESİ DEĞİL, VATANDAŞIMIZIN İHTİYACINA KULAK VERDİK"

Türkiye'nin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konut planının seçim
propagandası olduğu iddiasını kabul etmiyor. Bakan Kurum, FT'ye verdiği röportajda, "Bu, yaklaşan seçimlerle ilgili endişeler veya düşünceler nedeniyle yaptığımız bir proje değil" dedi. “Aksine biz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına her zaman kulak verdik” dedi.

Merkez bankası verilerine göre, fiyatların Temmuz ayında yükseldiği için konut, birçok düşük gelirli aile için ulaşılmaz hale geldi. Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara ayda 2,280 TL'den (120 $) başlayan sübvansiyonlu bir ödeme planı sunacak olan projede, 81 ilin tamamında yeni konutların inşa edileceğini söyledi. Kurum, dev konut inşa programının hükümete ne kadara mal olacağına ilişkin soruyu; masrafların bir kısmının kendi gelirini üreten TOKİ tarafından karşılanacağını ve Hazine’nin de destek vereceğini söyleyerek yanıtladı. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi projeyi uygulamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi, bunlardan bazılarının seçim beyannamesini açıkladığında duyurulacağını söyledi.

“ERDOĞAN’IN CÖMERTLİĞİ MUHALEFETİ ZORLUYOR”

Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilen destek, enflasyon nedeniyle son yıllarda darbe aldı. Yine de, hanelerin artan yaşam maliyetlerinin etkisini hafifletmeyi ve onların AK Parti’ye bağlılığını güçlendirmeyi amaçlayan cömert adımların bir etkisi olduğuna dair bazı kanıtlar var. Analistler, önümüzdeki aylarda Erdoğan'ın asgari ücrette bir başka büyük artışın yanı sıra, tereddütlü eski partililerin desteğini geri kazanmak için kamu sektörü maaşlarında, emeklilere verilen promosyonlarda ve hane-işyerlerine ucuz kredilerde artış açıklamasını bekliyor. Bu cömertlik, kamuoyunu ekonomiyi Erdoğan'dan daha iyi yöneteceklerine ikna etmek zorunda olan ve aynı zamanda onun vaatleriyle rekabet eden Türkiye'nin muhalefet partileri için zorluklar yaratıyor.


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TOKİ
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