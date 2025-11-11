TOKİ'ye rekor başvuru! Murat Kurum duyurdu: 'İlk gün başvuran kişi sayısı...'

Türkiye'nin 81 iline inşa edilecek 500 bin konut ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular dün başlamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilk gün 936 bin 156 kişinin başvurduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Kurum şöyle dedi:

T.C KİMLİK NO DETAYINA DİKKAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye tarihindeki en büyük konut projelerinden biri olan Yüz Yılın Konut Projesi için başvuru tarihlerini geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Başvurular, e-Devlet üzerinden vatandaşların T.C. Kimlik Numarası (TCKN) son rakamlarına göre alınmaya başlandı.

Başvuru takvimi şöyle sıralandı:

Z10 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

11 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "2" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

12 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "4" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

13 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "6" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

14 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "8" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise Yüz Yılın Konut Projesi başvuruları tüm vatandaşlar için açılacak ve başvuru süreci tamamlanacaktır.

Vatandaşlar, başvuru için belirtilen tarihlerde TCKN son rakamına göre işlem yaparak projeye başvurularını gerçekleştirebilecek.

BAKAN KURUM AÇIKLADI! REKOR BAŞVURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün başvuran kişi sayısını açıkladı.

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz."

‘BAŞVURUDA İKİ FARKLI YÖNTEM VAR’

Başvuru için iki farklı yöntem var. Eğer kişi e-Devlet üzerinden başvuru yapmak isterse başvurularda T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvuruların alınacağı unutulmamalıdır. Bu, sadece e-Devlet başvurularında geçerli. Eğer kişi banka şubelerinden başvuru yapacaksa orada herhangi bir T.C kimlik sınırlaması bulunmuyor.

15 Kasım itibarıyla kimlik numarasına bakılmaksızın tüm başvurular yapılacak. Bankalarda kimlik numarası şartı yok. Vatandaşlar Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım şubeleri aracılığı ile kampanyaya başvurabilir. Başvuru bedeli 5.000 TL olarak alınacak.

‘SÜRESİNDE ÖDEME YAPILMAZSA BAŞVURU İPTAL OLACAK’

Başvuru yapan vatandaşlara sistem onların adına açılacak bir hesap numarasını SMS ile bildirecek. Burada en önemli unsur şu: Sadece e-Devlet'ten başvuru yapmak yeterli değil. Başvuru yaptıktan sonra kendilerine gelecek SMS ile beraber 5.000 TL başvuru ücretini vatandaşın hesaba yatırması lazım. Bunu EFT, havale ve ATM yoluyla ödeyebilir. Süresinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal olacak.

‘ŞEHİT AİLELERİ İÇİN BAŞVURU BEDELİ YOK’

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerine ait başvuru işlemlerinde başvuru bedeli alınmayacak. Bu kişilerin başvuruları sadece banka şubelerinden yapılabilecek.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda son tarih 18 Aralık. Banka şubelerinden yapılacak başvurularda son tarih 19 Aralık’tır.

İŞTE BAŞVURU İÇİN DİKKAT EDİLECEKLER

Başvurularda ikamet şartına oldukça dikkat etmek gerekiyor. Son 1 yıl içinde ikametgahını değiştiren kişiler önceki ikametgah adreslerinin bulunduğu il, ilçe ya da beldede başvuruda bulunabilecekler. Bunun için en az son 1 yıldır o adreste oturmuş olma şartları adrese dayalı kayıt sistemi üzerinden kontrol edilecek.

İKAMETGAH ŞARTI

TOKİ tarafından paylaşılan merkez ilçeler listesi var. Merkez ilçeler listesinde büyükşehirlerde belirlenen merkez ilçelerde oturanlar il merkezindeki projelere başvuru yapabilecek. Başvuru sahipleri proje hangi yerleşim biriminde ise bu il merkezi, ilçe ya da belde ise o bölgedeki adrese dayalı kayıt sistemine göre en az 1 yıldır ikamet etme şartı söz konusu. Bulunduğu ilçede proje yoksa aynı il merkezindeki projelere başvuru yapılabiliyor. Emekli vatandaşlar ve deprem bölgesindeki projelere başvuru yapanlar için ayrıca nüfusa kayıtlı oldukları ilden de başvuru imkanı söz konusu.

GAYRİMENKUL ŞARTI

Önceki dönemlerde TOKİ başvurularında aranmayan, bu kampanyada aranacak önemli bir şart var. Konut dışında başka bir gayrimenkule sahip olanlar için, sahip oldukları bu mülklerin belediyedeki rayiç değerlerin 1 milyon TL’yi geçmemesi gerekiyor. 1 milyon TL’yi geçmeme şartı sözleşme sırasında belediyeden alınan rayiç değer belgeleri ile beraber teslim edilecek. Başvuru yapacak kişilerin kendilerinin, eşlerinin veya çocuklarının 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tapuda kayıtlı bir konutunun olmaması ve daha önce TOKİ’den bir konut almamış olması gerekiyor.

‘GENÇ KATEGORİSİNDE ANNE VE BABASININ KONUTU OLAN BAŞVURU YAPAMAYACAK’

Gençleri ilgilendiren bir hususu aydınlatmakta fayda var. 10 Kasım 1995’ten sonra doğan genç başvuru sahipleri için ayrıca anne ve babaları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor. Bu daha önce aranan bir şart değildi. Bir genç 30 yaşını geçmemiş, annesi ve babası adına bir konut var. Kendisi genç kategorisinden başvuru yapamayacak.

AYNI HANEDE BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

Birden fazla başvuru alınmaması kriterine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bir hanehalkı adına, kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir konut için başvuru yapılabilecek. Eğer birden fazla başvuru yapılırsa ikinci başvuruyu yapan kişinin başvurusu iptal edilecek.