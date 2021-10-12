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Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 48,1 arttı

12.10.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,1 artış gösterdi.

Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 48,1 arttı

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,1 yükseldi.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 56,7 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,5 yükseldi.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,8 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseliş gerçekleşti.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,9 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 66,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,1 yükseliş kaydetti. (AA)

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