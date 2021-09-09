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Toplanan inek sütü miktarı yükseldi

09.09.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 838 bin 716 tona yükseldi. Toplanan inek sütü miktarı, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 arttı.

Toplanan inek sütü miktarı yükseldi

Temmuzda ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 105 bin 598 ton olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 5,5 azalarak 900 bin 526 tona geriledi.

ÖNCEKİ YILA GÖRE 0,7 ARTTI

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 0,04 azalarak 104 bin 446 ton olarak hesaplandı. Üretim, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artışla 643 bin 186 ton oldu.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre, ayran üretimi yüzde 23,8, yağsız süt tozu üretimi yüzde 14,9, tereyağı üretimi yüzde 2,8, artarken, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 16,7, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 13,9, kaymak üretimi yüzde 7,1, inek peyniri üretimi yüzde 2,9 azaldı.

Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 23,1, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 17, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 12,4, ayran üretimi yüzde 12,2, kaymak üretimi yüzde 9,6, inek peyniri üretimi yüzde 1 artarken, tereyağı üretimi yüzde 3,2 geriledi.

Kaynak: AA

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