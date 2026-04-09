Toplanıp ekonomiye kazandırılıyor: O risk de azalıyor

Muğla, Marmaris'te ormanlık alanlardan toplanan kurumuş geven çalıları, dekorasyon malzemesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor, böylece orman yangınlarına karşı da önlem alınıyor.

Toplanıp ekonomiye kazandırılıyor: O risk de azalıyor

Marmaris'te toplanan kuru gevenler ekonomiye kazandırılırken yangın riski de azaltılıyor! Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki kurumuş geven çalıları, yöre halkı tarafından toplanıyor.

Toplanıp ekonomiye kazandırılıyor: O risk de azalıyor 1

ANKARA VE SAKARYA'DAKİ FABRİKALARA GÖNDERİLİYOR

Toplanan çalılar süs ve dekorasyon eşyası haline getirilmek üzere Ankara ve Sakarya'daki fabrikalara gönderiliyor.

Kuru bitki örtüsünün sahadan temizlenmesi, ekonomik faydasının yanı sıra orman yangınlarıyla mücadelede de kritik rol oynuyor.

Toplanıp ekonomiye kazandırılıyor: O risk de azalıyor 2

Orman zeminindeki yanıcı madde yükünün azaltılmasıyla, olası yangınların yayılma hızının düşürülmesi ve yangın riskinin minimize edilmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

