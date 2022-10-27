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Toplantıya damga vurdu! Kavcıoğlu'ndan 'kendinizi başarılı buluyor musunuz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

27.10.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Soruları da yanıtlayan Kavcıoğlu, bir muhabirin 'Enflasyonla mücadelede kendinizi başarılı hissediyor musunuz?' sorusuna 'Çok başarılı sayamayız' yanıtını verdi.

Toplantıya damga vurdu! Kavcıoğlu'ndan 'kendinizi başarılı buluyor musunuz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün yılın son enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuştu. Ekonomistlerin ve basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kavcıoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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MUHABİRDEN DİKKAT ÇEKEN SORU

Bir muhabirin “Siz de çarşıya pazara çıkıyorsunuzdur, enflasyonla mücadele konusunda kendinizi başarılı hissediyor musunuz?" sorusuna Kavcıoğlu şu yanıtı verdi:

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"KENDİMİZİ ÇOK BAŞARILI SAYAMAYIZ"

"Enflasyon TCMB’nin de hükümetin de en önemli sorunlarının başında geliyor. Enflasyonu aşağı getirmek için önemli tedbirler aldık. Kendimizi çok başarılı sayamayız.

"ENFLASYON VARSA SORUN VARDIR"

Enflasyonun aşağı getirilmesi için aldığımız kararlar ve uyguladığımız politikalar inşallah bizi başarılı kılacak. Enflasyon varsa sorun vardır, başarıyı konuşmak da doğru değil. Vatandaşımızın sıkıntılarının da farkındayız."

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Enflasyon Şahap Kavcıoğlu

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