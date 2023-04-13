FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA | 700 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı: Hükümetin teklifi belli oldu: 11.500 TL taban aylık ve yüzde 30 zam...

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA | 700 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı: Hükümetin teklifi belli oldu: 11.500 TL taban aylık ve yüzde 30 zam...

13.04.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 700 bin kamu işçisininin maaş zammı için görüşmeler devam ederken hükümetin ilk teklifi ortaya çıktı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 11.500 TL taban aylık ve ilk 6 ay için zam oranın yüzde 30 olmasını teklif ettiğini söyledi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA | 700 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı: Hükümetin teklifi belli oldu: 11.500 TL taban aylık ve yüzde 30 zam...

Son dakika haberi... Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı. Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

Kamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesi Kamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesi
15.000 TL talep edilmişti, 11.500 lira teklif edildi! 15.000 TL talep edilmişti, 11.500 lira teklif edildi!

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.

1 (108)

MİLYONLARCA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİ DE İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın fiyatı rekor kırdı! Kafaları karıştıran açıklamaGram altın fiyatı rekor kırdı! Kafaları karıştıran açıklama
Cep telefonları fiyatlarını vergi muafiyeti nasıl etkileyecek? Tek tek hesaplandı: Yüzde 50 indirim...Cep telefonları fiyatlarını vergi muafiyeti nasıl etkileyecek? Tek tek hesaplandı: Yüzde 50 indirim...
Kamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesiKamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesi
Anahtar Kelimeler:
Toplu iş sözleşmesi

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı

14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

Evini güçlendirene 320 bin, yeniden yapana 1.25 milyon TL!

Evini güçlendirene 320 bin, yeniden yapana 1.25 milyon TL!

AK Parti seçim beyannamesinde ‘asgari ücret’ maddesi!

AK Parti seçim beyannamesinde ‘asgari ücret’ maddesi!

Resmi Gazete'den Cunda Adası kararı!

Resmi Gazete'den Cunda Adası kararı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.