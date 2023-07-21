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Memur ve memur emeklilerin gözü toplu sözleşme sürecinde! Sayılı günler kaldı, Memur-Sen'den 120 maddelik teklif: Maaş artışları, kira yardımı...

21.07.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maaşlara yapılan zamların ardından memur ve memur emeklileri şimdi de gözünü toplu sözleşme sürecine çevirdi. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ağustos itibarıyla başlayacak. Memur-Sen maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak ve Bakanlığa sunacak.

Memur ve memur emeklilerin gözü toplu sözleşme sürecinde! Sayılı günler kaldı, Memur-Sen'den 120 maddelik teklif: Maaş artışları, kira yardımı...

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine sayılı günler kaldı. En düşük memur maaşlarının 22 bin 17 liraya çıkarılması ve seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış sonrası gözler Memur-Sen'in 120 maddelik teklifine ve yapılacak görüşmelere çevrildi. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

MEMUR-SEN'DEN KRİTİK TOPLANTI

Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı.

120 maddelik teklif: maaş artışı, kira yardımı...

Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı.

Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

"8 MİLYONU AŞAN KESİMİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR"

Bir ay sürecek görüşmelere ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

"Yaklaşık 4 milyon memurun, 2 milyon 200 bin civarında memur emeklisinin maaşları, memurların göstergelerine göre belirlenen 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve evde bakım maaşlarını da kattığımızda 8 milyonu aşan bir kesimi doğrudan ilgilendiren bir toplu sözleşme müzakeresinden bahsediyoruz.

Memur-Sen tekliflerini açıkladığında biz sadece 6 aylık dönemler halinde maaş artışlarına dair oranları görmeyeceğiz, kira yardımına dair hususları göreceğiz. Yine engelliler ile ilgili beklentilerin ya da tekliflerin neler olduğunu göreceğiz. Çalışan kadınlara yönelik kamu görevlilerine yönelik tekliflerin neler olduğunu göreceğiz.

PAZARTESİYİ İŞARET ETTİ

Kişilerin görevde yükselmesinden tutun, emeklilik meselelerine kadar çok sayıda meselenin tekliflerin içinde olduğunu ve masada müzakere edileceğine de şahit olacağız. Bu bakımdan önümüzdeki pazartesi açıklandığında çok sayıda yeni teklifin burada karşımıza çıkacağını göreceğiz."

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