Toplu sözleşme anlaşmayla sonuçlandı! Belediye personeline yüzde 34,20 zam

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi çalışanları için yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşma kapsamında belediye personeline yüzde 34,20 zam yapıldı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren Pazaryeri Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı uzlaşıyla tamamlandı.

PAZARYERİ BELEDİYESİ PERSONELİNE YÜZDE 34,20 ZAM

Yapılan anlaşma kapsamında belediye personelinin maaşlarına yüzde 34,20 oranında zam yapıldı. Toplu sözleşme imza sürecine Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası yetkilisi Halil Yılmaz, Kemal Azak, sendikanın işyeri temsilcisi Hüseyin İlhan ile belediye yetkilileri katıldı.

Kararı kamuoyuna duyuran Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapılan düzenlemenin sadece ekonomik değil aynı zamanda manevi bir anlam taşıdığını belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

