Toplu Sözleşme takvimi belli oldu! ‘O talepler kabul edilirse…’ diyerek tek tek açıkladı: 19.372 TL, 24.215 TL, 27.778 TL… Rakamlar havada uçuştu

3,7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri yarın başlayacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş zammında doğrudan belirleyici olacak oranlar için talepler ise netleşti. Ancak Memur-Sen, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini 2023 yıl sonu için yüzde 58, 2024 yıl sonu için yüzde 33'e güncellemesinin ardından taleplerini revize etti.

MEMUR MAAŞI ZAMMINA ENFLASYON TAHMİNİ AYARI

Memur-Sen kamu işvereninin, güncellenen enflasyon beklentilerini dikkate alarak, enflasyon tehdidini ortadan kaldırmak için refah payını içeren teklifle toplu sözleşme masasına gelmesi gerektiğini belirtti. Sendika olarak, "Merkez Bankasının yıllardır sabit tuttuğu yüzde 5 enflasyon hedefinin, piyasa verilerinden uzak olduğu, temmuzda gerçekleşen fiyat artışlarının enflasyonu tetikleyeceği ve sabit gelirlileri olumsuz etkileyeceği" yönünde daha önce değerlendirme yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 2024 yılında oluşacak enflasyon gerçeğini göz önünde bulundurarak, enflasyonun kamu görevlileri üzerindeki etkisini en aza indirmek için 2024 yılında 3'er aylık dönemler itibarıyla teklifte bulunmuş, enflasyon kaynaklı kayıp yaşanmaması için refah payının verilmesi gerektiğinin altını çizmiştik. Nitekim bugün Merkez Bankasının 'piyasa ve fiyat istikrarının 2025 yılında sağlanacağı' açıklaması, Memur-Sen'in 2024 için 3'er aylık, 2025 için 6'şar aylık dönemler itibarıyla toplam yüzde 110 artış içeren toplu sözleşme teklifinin haklılığını doğrulamış, makuliyetini ispatlamıştır. Kamu işvereni, Memur-Sen'in haklı ve doğru teklifini görmeli, güncellenen enflasyon beklentilerini dikkate almalı ve enflasyon tehdidini ortadan kaldırmak için refah payını içeren teklifle toplu sözleşme masasına gelmelidir."

SGK UZMANI KAYA: “EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 30 BİN TL OLACAK”

Peki önümüzdeki süreçte memur ve memur emeklilerini ne bekliyor? Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Özgür Kaya, “Toplu sözleşme görüşmeleri 1 ay sürecek. Memur ve memur emeklisinin taleplerini ise Memur-Sen masada dile getirecek. O talepler kabul edilirse en düşük memur maaşı 30 bin lira olacak” ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE, GELİR VERGİSİ, EK ÖDEME VE YARDIMLAR…

Teklifte 74 yeni talebin bulunduğunu, bunun 29’unun korunması gerektiğini ve 17’sinin çözümsüz olduğunu dile getiren SGK Uzmanı Murat Bal ise taleplerin içeriğine değinerek, “Kira yardımının 7.650 TL olması talep ediliyor. Birinci derecede çalışan tüm memurlara 3600 ek göstergenin uygulanması talep ediliyor. Kapsam dışı bulunan sözleşmelilerin de kadroya geçisinin yapılması gerekiyor. Dini bayramlarda 4.850 lira ek ödeme talebi var. Eş yardımı 2.000, çocuk yardımının 500 TL’ye çıkarılması talebi var. 8.077 liralık memura yapılan seyyanen zammın emeklilere de yapılması talebi bulunuyor. Gelir vergisinin yüzde 15’te sabitlenmesi, doğum yardımlarında 5.098 TL, ölüm yardımlarında 19.372 TL, evlenmede 24.215 TL ve kreş yardımının da 27.778 TL’ye yükseltilmesi talebi var. Ücretli doğum izninin de 16 haftadan 32 haftaya çıkarılması talep ediliyor” şeklinde bilgilendirmede bulundu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'TOPLU SÖZLEŞME' AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sözleşme görüşmelerine katılma durumuna ilişkin yaptığı açıklamasında, "Tabii tabii. Zaten bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda yapacağız" demişti. Işıkhan, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız” ifadelerini kullanmıştı.

TOPLU SÖZLEŞMEDE TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Görüşmeler yarın resmi olarak başlayacak. 2-14 Ağustos tarihleri arasında hizmet kolları ile görüşmeler gerçekleştirilecek. 15 Ağustos’ta ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e kamu teklifi sunulacak. 16-20 Ağustos tarihleri arasında ise müzakereler devam edecek. 21 Ağustos’ta müzakereler bitecek.

UZLAŞMA OLMAZSA HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRECEK

Görüşmelerde uzlaşı yakalanamaması halinde ise konu Hakem Heyeti’ne taşınacak. Hakem Heyeti de 31 Ağustos’a kadar kararını verecek. Burada Hakem Heyeti’nin kararı bağlayıcı olacak.



