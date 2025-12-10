Toyota'da aralık kampanyası! 430 bin lira indirim

Türkiye’de toplam otomobil satışları bu yılın ocak-kasım döneminde 938 bin 177 adet olarak gerçekleşti. En çok satan markalar listesinde üçüncü sırada yer alan Japon otomotiv devi Toyota ise bu dönemde 67 bin 284 adet anahtar teslim etti. Toyota, bu satış performansı ile toplam pazardan %7,18 pay aldı.

2025’TE %52’LİK ARTIŞ

Türkiye Gazetesi'nden Ö.Faruk Bingöl'ün haberine göre; Geçen yılın 11 aylık döneminde Toyota satışları 44 bin 206 adet olarak gerçekleşmişti. Bu satışların 8 bin 833 adedini yerli üretim karşılamıştı. 2024’e kıyasla bu yıl Toyota satışları %52,2 oranında artış sergiledi. Böylece Toyota, 2025’te satışlarını en çok artıran markalar arasında da yer almayı başardı.

HİBRİT ARAÇ ETKİSİ

Otomobil pazarında hibrit araç talebinin giderek artması, bu motor tipindeki araçları ağırlıklı olarak üreten ve pazara sunan Toyota’nın satış performansında da etkili oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre bu yılın 11 aylık döneminde 251 bin 992 hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Hibrit otomobil satışları geçen yıla göre %71,3 artarken, toplam satışlar içindeki payı ise %17,4’ten %26,9’a çıktı.

ARALIK KAMPANYASI BAŞLADI

Toyota, 2025 modelleri için aralık ayı kampanyasını da başlattı. Ay sonuna kadar geçerli olacak ve stoklarla sınırlı kampanya kapsamında, başlangıç donanım modellerinde ilan edilen indirimli fiyatlar şöyle:

Toyota Corolla

1.5 Vision Plus Multidrive S

-Liste Fiyatı: 1.989.500 TL

-İndirimli Fiyat: 1.750.000 TL

Toyota Corolla Hybrid

1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT

-Liste Fiyatı: 2.354.000 TL

-İndirimli Fiyat: 2.180.500 TL

Yeni Corolla Cross Hybrid

1.8 Hybrid Flame e-CVT

-Liste Fiyatı: 2.865.000 TL

-İndirimli Fiyat: 2.435.000 TL

Corolla Hatchback Hybrid

1.8 Hybrid Flame e-CVT

-Liste Fiyatı: 2.338.000 TL

-İndirimli Fiyat: 1.995.500 TL

Yaris Hybrid

1.5 Hybrid Flame e-CVT

-Liste Fiyatı: 1.962.000 TL

-İndirimli Fiyat: 1.771.500 TL

Yaris Cross Hybrid

1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT

-Liste Fiyatı: 2.385.000 TL

-İndirimli Fiyat: 2.098.500 TL

Toyota C-HR Hybrid

1.8 Hybrid Flame e-CVT

-Liste Fiyatı: 2.213.000 TL

-İndirimli Fiyat: 1.995.000 TL