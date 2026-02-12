TPAO'dan petrol ve doğalgaz adımı! BP ile imzalar atıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İngiliz enerji şirketi BP ile petrol ve doğalgaz alanında stratejik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO ile BP arasında imzalanan petrol ve doğal gaz anlaşmasında temel önceliğin Kerkük sahaları başta olmak üzere Irak'ta işbirliği olduğunu bildirdi.

LİBYA'DA İHALEYİ KAZANMIŞTI

Öte yandan TPAO, Libya petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle denizde ve karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazanmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı İhale Heyeti, TPAO ve Repsol konsorsiyumunun C3 kara sahasını (Sirte havzası), AITEO'nun M1 kara sahasını (Murzuk havzası), Chevron'un S4 kara sahasını (Sirte havzası), Eni ve Qatar Energy konsorsiyumunun O1 deniz sahasını (Sirte deniz havzası), TPAO, Repsol ve MOL konsorsiyumunun O7 deniz sahasını (Sirte deniz havzası) kazandığını paylaşmıştı.