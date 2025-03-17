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Trabzon'da Bayram öncesi 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi: 75 firmaya para cezası...

17.03.2025 15:00
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Trabzon'da, Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerini artırdı. Zincir ve yerel marketlerde yapılan denetimlerde, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatları incelendi. Ekipler, aykırı fiyat uygulamaları ve etiket hataları tespit ettikleri 75 firmaya para cezası uyguladı. Bakanlık, 81 ilde düzenli olarak yaptığı denetimlerde, Trabzon’un da aralarında bulunduğu 11 ildeki marketlerde ürünlerin fiyatlarını denetledi.

Trabzon’da, Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi zincir ve yerel marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünleri üzerinde fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi. Üç ay süresince devam eden denetimlerde, fiyat etiketi ve uygulamalarında haksızlık tespit edilen 75 işletmeye para cezası kesildi.

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Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen fahiş fiyat ve etiket denetimleri, Ramazan Bayramı öncesi artırıldı. Bakanlık ekipleri, 81 ilde aralıksız devam eden denetimlerde İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon’un da aralarında olduğu 11 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini denetledi. Trabzon’da çok sayıda işletmeyi ziyaret eden ekipler, ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol edip, raflardaki etiket ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi.

Haksız kazancın önüne geçmek adına sürdürülen ortak denetimler kapsamında fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili kontroller yapıldı. Trabzon'da sürdürülen 3 aylık denetim kapsamında, 365 firmadan 40'ının aykırı firma olduğu ve 35'inde ise haksız fiyat tespit edilirken, toplam 315 bin TL idari para cezası uygulandı.

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"KASA İLE ETİKET FİYATLARI BİRBİRİNİ TUTMALI"

Market müdürü İzzet Berber, "Denetimlerin doğru şekilde yapılması gerekiyor. Sürekli tarih kontroller yapılıyor. Kasa ile etiket fiyatlarının birbirini tutmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Genel olarak 15-20 günde bir denetim yapılıyor. Hem denetimden geçmiş hem de tarih kontrollerini yapmış oluyoruz. Sorun yaşayan marketler vardır ama biz her gün etiket ve tarih kontrollerini yapıyoruz. Müşteriye taze ve düzgün ürün vermek için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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