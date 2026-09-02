Trabzon'da tarihi gün: Raylı sistemin yapımına resmen başlandı!

Trabzon’un ulaşım geleceğine yön verecek raylı sistem hattının temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in katıldığı törenle atıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kalyon İnşaat ile Makyol İnşaat ortaklığında hayata geçirilecek projenin temel atma törenine ayrıca; Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, eski bakanlar, eski milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Trabzon'da görev yapan konsoloslar, STK temsilcileri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Trabzon’un evladı ve büyükşehir belediye başkanı olarak çok heyecanlıyım. Trabzonspor’umuzun tarihinin yazıldığı Avni Aker'deyiz. Aynı Avni Aker şu anda başka bir tarihi ana tanıklık ediyor. Şu anda Trabzon tarihi bir an yaşıyor. Şehrimizde ulaşıma çağ atlatacak raylı sistem projesine start veriyoruz” dedi.

TRABZON’A HİZMET ETMEK ŞEREFTİR

Başkan Genç, “Biz ülkesinin her metrekaresine ayrım gözetmeden hizmet eden, kendisini ülkesine adamış Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. Onun hizmet yürüyüşüne ortak olmak ve hizmet heyecanını yaşamak kolay değildir. Onun heyecanı adanmışlık içerir. Dolayısıyla biz de Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uydurabilmek; şehrimizi daha güçlü kılmak ve daha güzel yatırımlarla donatmak üzere yola çıktık. Kıymetli hemşehrilerim; bizi büyükşehirler arasında birinci seçti. Bu kadim toprakların bir evladı olarak, asaletli şehir Trabzon’a ve Trabzonlulara hizmet etmek şereftir” diye konuştu.

HEMŞEHRİLERİM HAK EDİYOR

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer şehirlerde raylı sistem varsa Trabzon'da da olsun istedik. Seçim öncesinde birinci sıraya raylı sistemi aldık. Bu projeyi ay, gün ve saat takip edeceğim dedim. Takip ettik ve bugün de bu noktalara geldik. Kolay iş değil zor işler. Ancak bu zorluğu, kararlı iradenin sahibi Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı, şehrimizin evladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu bakanımızla, değerli milletvekillerimizle el ele vererek aştık. Bu vesileyle kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu şükranlarımı sunuyorum.”

TRABZON METROSU

Başkan Genç, şöyle devam etti:

“Projemiz 32 kilometre uzunluğunda. 500 bin nüfusun yaşadığı Ortahisar, Akçaabat ve Yomra arasında. Akyazı’ndan başladık; stadyumun trafiğini de çözen bir proje hayata geçiyor. Şehir hastanemizden havalimanına ulaşan ve fizibilite olarak mükemmel bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Allah tamamlamayı da bizlere nasip etsin. Başta hizmetlerin banisi kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanımıza, milletvekillerimize, valimize ve bu projede büyük emeği olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz ile ekibine çok teşekkür ediyorum. Raylı sistemle başlayan proje bugün Trabzon Metrosu olarak hizmete girecek. Yüklenici firmaların sahipleri de hemşehrimiz. Onların da hassasiyetiyle bu proje hayata geçecek. Açılışını yapmayı da Allah bizlere nasip etsin. Emek veren herkese ve hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Raylı sistemimiz ve metromuz Trabzon’a hayırlı olsun.”

YÜZLERCE YIL TRABZONLUYA VE TÜM ÜLKEMİZE HİZMET EDECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, “Trabzon’a mahsus, çok özel bir proje. Sayın Bakanımızın himayesinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibiyle beraber çalıştık, tartıştık, münazaralar yaptık ve şunu bulduk: Biz Trabzonluyu, karayolunu da bozmadan hızlı, konforlu ve dakik bir raylı sistemle tanıştırmalıydık. Yani karayolu araçlarıyla karışık hareket eden bir tramvay değil; bağımsız, yüksek hızlı, sinyalizasyon sistemleriyle yüksek standarda sahip, tabiri caizse bir metroya ihtiyacı var dedik. Projelendirmemizi böyle yaptık. Ortaya çıkan eser; stadyumu, Şehir Hastanesi’ni, Beşirli’yi merkeze bağlayan; Avni Aker’e ulaşan, Meydan’ı buluşturan ve raylı sistemi Havalimanı’nın kapısına kadar götüren çok özgün bir çözüm oldu. Yani deyiniz ki terzi işi, deyiniz ki sanatkar işi, deyiniz ki iyi bir şehir planlama ve mühendislik işi. Dolayısıyla projemiz içimize sindi. İnşallah hepimiz, hep beraber hizmete açtığımız günü de görürüz. Bu proje yüzlerce yıl Trabzonluya ve tüm ülkemize hizmet edecek. Hayırlı olsun" dedi.

4 YIL İÇERİSİNDE HİZMETE SUNULACAK

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, “Şehrimizi bir üst lige çıkaracak, hayatı kolaylaştıracak ve şehirdeki yaşam konforunu artıracak son derece önemli bir yatırım için bir aradayız. Raylı sistemi hayata geçirip lastik tekerlekli ulaşım sistemleriyle entegre şekilde çalıştırdığımızda, inşallah vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin trafikte geçirecekleri seyahat süreleri kısalacak, hayatları kolaylaşacak. Trabzon, son yıllarda hem bir turizm şehri hem de bir spor şehri. Bu nedenle hareketlilik çok fazla. Nüfus hareketliliği de trafik hareketliliği de oldukça yoğun. Özellikle yaz aylarında yaşadığımız trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak en önemli proje olan raylı sistem inşallah tamamlandığında, bu sorunların hiçbirini yaşamayacağız. Şehrimiz hakikaten bir üst lige çıkmış ve yaşam konforu açısından da çok daha cazibeli bir şehir haline gelecek. İnşallah bu proje, şehrimizi yormadan, yaklaşık 4 yıl gibi bir sürede tamamlanarak hizmetinize sunulacak” diye konuştu.

ŞEHRİMİZ DAHA DA KALKINACAK

Trabzon Valisi Tahir Şahin, “21. yüzyılda büyük bir dinamizmle yoluna devam eden Türkiye, her alanda iç cephesini güçlendirmekte; güçlendirdikçe de uluslararası sistem içerisindeki kritik varlığını her geçen gün daha da artırmaktadır. Ulusal ölçekte bu gelişmeler yaşanırken şehrimiz de Sayın Bakanlarımızın ve saygıdeğer milletvekillerimizin koordinasyonunda; altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan turizme kadar her alanda etkin bir şekilde gelişimini sürdürmektedir. Bu noktada, 21. yüzyılın coğrafyasında söz sahibi bir ülke olma yolunda bizlere başkasının aynasından bakmamayı öğreten ve yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, şehirlerimizin ve ülkemizin daha da kalkınacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. Raylı sistemimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyor; bu önemli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız olmak üzere, saygıdeğer milletvekillerimize ve kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ULAŞIMDA YENİ BİR ÇAĞIN KAPISINI ARALIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise şunları söyledi:

"Trabzon’un yıllardır beklediği, hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını vuruyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte şehrimizin geleceğine, hemşerilerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Trabzon’umuza bugüne kadar birçok ulaşım ve altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Bölünmüş yollarımız, tünellerimiz, kavşaklarımız ve yeni havalimanı çalışmalarımızla Trabzon’u her geçen gün daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Ancak bugün Trabzon’un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon’da kent içi ulaşımda da yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Trabzon raylı sistem hattımız, Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nden başlayarak Trabzon Havalimanı’na kadar uzanacak. 16,2 kilometrelik güzergahımızda 16 durak yer alacak. Karayolları istasyonundan başlayıp havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamını 26 dakikada kat edeceğiz. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşehrimize hizmet verebileceğiz. Ama bu hattımız sadece kilometrelerden, istasyonlardan ve rakamlardan ibaret değil. Trabzon’un kalbinde akan bir nefes, şehirle insanımız arasında kurulan yeni bir bağ olacak. Raylı sistem hattımız çevre dostu teknolojisiyle hava kirliliğini azaltacak, karbon salınımını düşürecek, Trabzon’un temiz havasını, yeşilini, mavisini gelecek nesillere daha saf bırakmamıza katkı sunacak. Geçtiği her mahallede, her semtte ekonomik değeri yükseltecek; yeni iş yerleri, yeni istihdam alanları oluşturacak. Trabzon’un dününü, bugününü ve yarınını birbirine bağlayan, şehrimize yakışan yeni bir gurur abidesi olarak hayat bulacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."