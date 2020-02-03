Trabzonspor, borsada da kazandırdı

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Fenerbahçe'den alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başlarken saat 11.00 itibarıyla yüzde 8,46 primle 2,95 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği hisseleri, futbol takımının, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenmesinin ardından yeni haftaya yükselişle başladı.

Trabzonspor, art arda 4. maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

Ligin 16. haftasında Yukatel Denizlispor'a sahasında 2-1 mağlup olduktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0 yenen bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi de puansız göndererek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Trabzonspor, bir maç eksiğine rağmen puanını 38'e çıkararak 3. sırada yer aldı.

Borsa İstanbul'da Trabzonspor hisseleri açılışın ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 8,46 primle 2,95 lira seviyesinde bulunurken, aynı dakikalarda Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 2,51 azalışla 16,70 liradan işlem görüyor.

Borsada işlem gören diğer spor şirketlerinden Galatasaray'ın hisseleri yüzde 1,71 artışla 2,38 lira, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 2,34 kazançla 2,62 lira seviyelerinde bulunuyor.

