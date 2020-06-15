Trafik cezaları için bu yöntemi uygularsanız çok büyük indirim geliyor! Fazla ödememek için...

Kuralları hiçe sayarak toplumsal düzeni bozan ve trafiği altüst eden kişileri caydırmak için devlet ceza yöntemini seçer. Trafik düzenini korumak adına Türkiye’de trafik cezalarının ücretleri belirlenen aralıklarla zamlanmaktadır. Buna göre Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 2020 yılında geçerli olacak trafik cezalarının zam oranı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından %22.58 olarak belirlenmiştir. Mevcut durumda oldukça yüksek olan trafik cezaları ihlal yapan sürücülerin cebini epey yakacağa benziyor.

Sürücüler başta Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri olmak üzere MOBESE ve radar sistemleri aracılığıyla her daim kontrol edilirler. Kişilerin trafik kurallarını ihlal etmesi durumunda adlarına ya da araçlarının plakasına trafik cezası kesilir. Cezaların ödenmediği her ay için faiz devreye sokulur. Miktarı yüksek olan trafik cezalarının bir de faiz uygulamasıyla artması vatandaşları oldukça zor bir duruma düşürür. Trafik cezalarına faiz uygulanmadan önce vatandaşlara erken ödeme indirimi hakkı sunulur. Bu hak kapsamında ceza tebliğ tarihinden sonraki 15 gün içerisinde ödeme yapılması halinde toplam ceza miktarı üzerinden %25 oranında indirim yapılır. Peki erken ödeme indirimi nedir?