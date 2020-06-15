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Trafik cezaları için bu yöntemi uygularsanız çok büyük indirim geliyor! Fazla ödememek için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

Ülkemizde her yıl neredeyse binlerce vatandaş trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor. Can kayıplarını önlemek ve olası maddi hasarlara engel olmak için devletler trafik kurallarını yürürlüğe koymuştur. Trafiğin bütün unsurlarını kapsayan bu kurallara uyulmaması durumunda ise vatandaşlar ağır idari cezalarla karşı karşıya kalırlar.

Trafik cezaları için bu yöntemi uygularsanız çok büyük indirim geliyor! Fazla ödememek için...

Kuralları hiçe sayarak toplumsal düzeni bozan ve trafiği altüst eden kişileri caydırmak için devlet ceza yöntemini seçer. Trafik düzenini korumak adına Türkiye’de trafik cezalarının ücretleri belirlenen aralıklarla zamlanmaktadır. Buna göre Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 2020 yılında geçerli olacak trafik cezalarının zam oranı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından %22.58 olarak belirlenmiştir. Mevcut durumda oldukça yüksek olan trafik cezaları ihlal yapan sürücülerin cebini epey yakacağa benziyor.

Sürücüler başta Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri olmak üzere MOBESE ve radar sistemleri aracılığıyla her daim kontrol edilirler. Kişilerin trafik kurallarını ihlal etmesi durumunda adlarına ya da araçlarının plakasına trafik cezası kesilir. Cezaların ödenmediği her ay için faiz devreye sokulur. Miktarı yüksek olan trafik cezalarının bir de faiz uygulamasıyla artması vatandaşları oldukça zor bir duruma düşürür. Trafik cezalarına faiz uygulanmadan önce vatandaşlara erken ödeme indirimi hakkı sunulur. Bu hak kapsamında ceza tebliğ tarihinden sonraki 15 gün içerisinde ödeme yapılması halinde toplam ceza miktarı üzerinden %25 oranında indirim yapılır. Peki erken ödeme indirimi nedir?

ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Sürücülerin kendilerine ya da araçlarına kesilen trafik cezalarını belirlenen süre içerisinde ödemesi durumunda indirim hakkını kullanmasına izin verilir. Erken ödeme indirimi olarak isimlendirilen bu fırsat sayesinde vatandaşlar %25’lik bir avantaja sahip olurlar. 2020 yılında en çok kesilen cezaları ve bunların erken ödeme indiriminden sonraki ücretlerini sizler için listeledik.

Kırmızı ışık ve şerit ihlali cezası 288; erken ödeme indirimiyle 216 TL
Araç sürerken cep telefonuyla konuşma cezası 288 TL; erken ödeme indirimiyle 216 TL
Araç muayenesi yaptırmama cezası 288 TL; erken ödeme indirimiyle 216 TL
Araç tescil belgesini araçta bulundurmama cezası 112 TL; erken ödeme indirimiyle 84 TL
Park ve duraklama yasaklarına uymama cezası 132 TL; 99 TL
Sürücü belgesiz motorlu araç kullanma cezası 2.473 TL; 1.854,75 TL
Engellilere ait alanlara park etme cezası 264 TL; erken ödeme indirimiyle 198 TL
Kış lastiği kuralına uymama cezası 766 TL; erken ödeme indirimiyle 574.5 TL
Sahte ya da başka bir araca ait plaka takma cezası 6.129 TL; erken ödeme indirimiyle 4.596,75 TL
Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift/spin atma cezası 6.141 TL; erken ödeme indirimiyle 4.605,75 TL,
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanma cezası 6.333 TL; erken ödeme indirimiyle 4.749,75 TL

TRAFİK CEZASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Trafik polislerinin kestiği trafik cezalarının makbuzu anında sürücülere teslim edilir. Ancak MOBESE gibi dijital kanallar aracılığıyla kesilen cezalar 3-7 iş günü içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğünün sistemine düşer. Sisteme düşmesinden sonra 10-30 gün arasında kişilerin adresine ulaşır. Trafik cezalarının erken ödeme indirimi süresi cezanın kesim tarihinden sonraki 15 gün olarak belirlenmiştir.

Kişilerin üzerine kayıtlı olan araçlarına trafik cezası kesilip kesilmediğini öğrenmek için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)” sayfasına girmesi yeterlidir.

TRAFİK CEZASI ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Trafik cezaları anlaşmalı bankaların şubeleri veya dijital bankacılık uygulamaları üzerinden ödenebilir. Gelir İdaresi Başkanlığının resmi sitesi ve e-Devlet kapısı da trafik cezalarının ödenmesi için online yöntemler olarak belirlenmiştir.

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