Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Şikayetler masada olacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılacak

Yeni trafik cezaları ve yeni Trafik Kanunu AK Parti'nin gündemine geliyor. Son düzenleme sonrası gelen tepkiler bugün toplanacak olan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarılacak. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Ramazan Bayramı hazırlıkları da olacak.

AK PARTİ SAHAYA İNİYOR

AK Parti bu bayram da her bayram olduğu gibi tam kadro sahada olacak. Bakanlar, MKYK üyeleri, Genel Merkez Teşkilatı, milletvekilleri, il/ilçe teşkilatları ile mahalle teşkilatları gece/gündüz mefhumu gözetmeden çalışacak.

TOPLUMUN HER KESİMİ İLE BULUŞULACAK

Toplantıda, yapılacak ziyaretler ile saha çalışmalarının rotası çizilecek. Vatandaşın şikâyet, sıkıntı ve talepleri toplanacak ve bir rapor hâline getirilecek. Raporlar ile bayram sonrası dönemin stratejisi oluşturulacak. Parti üyeleri toplumun her kesimi ile buluşacak.

TRAFİK CEZALARI DA GÜNDEMDE

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; MYK toplantısında ayrıca vatandaşın tepki gösterdiği trafik cezaları gibi problemler de masaya yatırılacak.

MYK üyeleri yeni Trafik Kanunu'na yönelik gelen tepkileri ve diğer sorunları bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktaracak.