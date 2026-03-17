FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Şikayetler masada olacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılacak

Bugün toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda trafik cezalarının gündeme gelmesi bekleniyor. Vatandaşların Ramazan Bayramı öncesi tepki gösterdiği belirtilen yeni cezaların masaya geleceği toplantıda, MYK üyeleri yeni Trafik Kanunu'na yönelik gelen tepkileri ve diğer sorunları bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktaracak. Öte yanan bayram boyunca AK Parti kadrolarının sahada olacağı öğrenildi.

Devrim Karadağ

Yeni trafik cezaları ve yeni Trafik Kanunu AK Parti'nin gündemine geliyor. Son düzenleme sonrası gelen tepkiler bugün toplanacak olan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarılacak. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Ramazan Bayramı hazırlıkları da olacak.

AK PARTİ SAHAYA İNİYOR

AK Parti bu bayram da her bayram olduğu gibi tam kadro sahada olacak. Bakanlar, MKYK üyeleri, Genel Merkez Teşkilatı, milletvekilleri, il/ilçe teşkilatları ile mahalle teşkilatları gece/gündüz mefhumu gözetmeden çalışacak.

TOPLUMUN HER KESİMİ İLE BULUŞULACAK

Toplantıda, yapılacak ziyaretler ile saha çalışmalarının rotası çizilecek. Vatandaşın şikâyet, sıkıntı ve talepleri toplanacak ve bir rapor hâline getirilecek. Raporlar ile bayram sonrası dönemin stratejisi oluşturulacak. Parti üyeleri toplumun her kesimi ile buluşacak.

TRAFİK CEZALARI DA GÜNDEMDE

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; MYK toplantısında ayrıca vatandaşın tepki gösterdiği trafik cezaları gibi problemler de masaya yatırılacak.

MYK üyeleri yeni Trafik Kanunu'na yönelik gelen tepkileri ve diğer sorunları bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktaracak.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi trafik cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.