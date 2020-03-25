Trafik cezalarını indirimli ödeme hakkı! Birçok vatandaş bunu bilmiyor

Trafikte vatandaşların yaptığı en ufak bir dikkatsizlik bile büyük çaplı sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle kişilerin trafik kurallarına uyması hem kendileri hem de diğer insanların hayatı açısından büyük önem taşır. Trafik düzenini ve akışını bozacak şekilde hareket edenlere ceza yazılması kaçınılmazdır. Sürücülerin trafikte kurallara uyulmaması durumunda cezaların miktarı değişiklik gösterir. Sürücülerin şahsına ya da arabaya kesilen cezaların belirlenen süre içinde ödenmesi halinde indirim hakkını kullanabilirler. Peki, trafik cezasını erken ödeme indirimi ne kadardır? İndirim alma süresi kaç gün için geçerli olur? Kimler trafik cezası indiriminden yararlanabilirler? İşte, trafik cezası indirimlerine dair merak edilen bütün detaylar…

Trafik Cezası İndirimi Ne Kadardır?

Trafik kurallarına uymadığı için cezai işleme tabi tutulan sürücü ve yayalar, kesilen cezaları belirlenen erken ödeme tarihleri içerisinde yatırmaları halinde indirimden yararlanabilirler. Trafik cezalarının kesim tarihinden sonra 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda yüzde 25 oranında indirim söz konusu olur.