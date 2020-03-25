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Trafik cezalarını indirimli ödeme hakkı! Birçok vatandaş bunu bilmiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

Sürücülerin ve yayaların can ile mal güvenliğini sağlamak için trafik kuralları düzenlenmiştir. Trafik kurallarına uyulmaması durumunda kişilere caydırıcılık özelliğini konuşturan cezalar kesilir. Trafikte düzenin sağlanması için konulan kurallara ters düşen durumlarda başta sürücüler olmak üzere kural ihlali yapan kişilere cezai yaptırımlar uygulanır.

Trafik cezalarını indirimli ödeme hakkı! Birçok vatandaş bunu bilmiyor

Trafikte vatandaşların yaptığı en ufak bir dikkatsizlik bile büyük çaplı sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle kişilerin trafik kurallarına uyması hem kendileri hem de diğer insanların hayatı açısından büyük önem taşır. Trafik düzenini ve akışını bozacak şekilde hareket edenlere ceza yazılması kaçınılmazdır. Sürücülerin trafikte kurallara uyulmaması durumunda cezaların miktarı değişiklik gösterir. Sürücülerin şahsına ya da arabaya kesilen cezaların belirlenen süre içinde ödenmesi halinde indirim hakkını kullanabilirler. Peki, trafik cezasını erken ödeme indirimi ne kadardır? İndirim alma süresi kaç gün için geçerli olur? Kimler trafik cezası indiriminden yararlanabilirler? İşte, trafik cezası indirimlerine dair merak edilen bütün detaylar…

Trafik Cezası İndirimi Ne Kadardır?

Trafik kurallarına uymadığı için cezai işleme tabi tutulan sürücü ve yayalar, kesilen cezaları belirlenen erken ödeme tarihleri içerisinde yatırmaları halinde indirimden yararlanabilirler. Trafik cezalarının kesim tarihinden sonra 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda yüzde 25 oranında indirim söz konusu olur.

Trafik Cezasına İlişkin Sorgulama Nasıl Yapılır?

Trafik ceza makbuzları genellikle kişilerin ikamet adreslerine yönlendirilir. Ancak kişilerin adreslerine çeşitli nedenler ile yönlendirilmeyen makbuzlardan sonra trafik cezası olup olmadığı PTT’nin resmi web sitesi, e-Devlet kapısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi web sitesi üzerinden sorgulanabilir.

e-Devlet Üzerinden Trafik Cezası Sorgulama İşlemi

e-Devlet kapısından trafik cezası sorgulama işlemini yapabilmek için ilk adımda ilgili sayfaya girilmesi gerekir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)” sayfası üzerinden sorgulamalar anında tamamlanabilir.

  • İlgili sayfayı açtıktan sonra; vatandaşların giriş yapabilmesi için “kimliğimi şimdi doğrula” yazısına basmaları şarttır. Kimlik doğrulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılır.
  • Güvenlik adımlarını tamamladıktan sonra ise sorgulama yapmak istediğiniz aracın plakasını ilgili boşluğa yazarak sorgulamayı yapabilirsiniz.
    e-Devlet aracılığıyla trafik cezası sorgulamak için TIKLAYINIZ.

Trafik Cezası Erken Ödemeleri Nereye Yatırılır?

Trafik cezalarının tebliğ tarihinden sonra 15 gün içerisinde yapılan ödemelerde yüzde 25 oranında indirim geçerli olur. İndirimli olarak ödenebilecek cezalar, anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilir. Anlaşmalı bankalar arasında; PTT, Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Finansbank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Türkiye Finans Bankası ve Aktif Bank yer alıyor.
Bankalar üzerinden bizzat ödeme işlemini yapmak istemeyen kişiler, e-Devlet kapısından ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden trafik cezası ödemelerini gerçekleştirebilirler.

e-Devlet Üzerinden Trafik Cezası Ödemesi Nasıl Yapılır?

Trafik cezalarına dair ödemelerde e-Devlet kapısı kullanılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan “Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme” sayfası üzerinden trafik cezası ödemesi yapılabilir.

  • İlk adımda ilgili sayfaya tıklamanız gerekir ve açılan sayfadaki “kimliğimi şimdi doğrula” yazısına basılması yeterli olur. Kimlik doğrulama adımlarının geçilmesi için e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasına ihtiyaç vardır.
  • Güvenlik adımlarının tamamlanmasından sonra trafik cezası sorgulamasını yaparak online bir şekilde ödeyebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden trafik cezası ödemek için TIKLAYINIZ

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trafik cezası, indirim,

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