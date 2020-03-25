Trafik cezalarını indirimli ödeme hakkı! Birçok vatandaş bunu bilmiyor

Trafikte vatandaşların yaptığı en ufak bir dikkatsizlik bile büyük çaplı sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle kişilerin trafik kurallarına uyması hem kendileri hem de diğer insanların hayatı açısından büyük önem taşır. Trafik düzenini ve akışını bozacak şekilde hareket edenlere ceza yazılması kaçınılmazdır. Sürücülerin trafikte kurallara uyulmaması durumunda cezaların miktarı değişiklik gösterir. Sürücülerin şahsına ya da arabaya kesilen cezaların belirlenen süre içinde ödenmesi halinde indirim hakkını kullanabilirler. Peki, trafik cezasını erken ödeme indirimi ne kadardır? İndirim alma süresi kaç gün için geçerli olur? Kimler trafik cezası indiriminden yararlanabilirler? İşte, trafik cezası indirimlerine dair merak edilen bütün detaylar…
Trafik kurallarına uymadığı için cezai işleme tabi tutulan sürücü ve yayalar, kesilen cezaları belirlenen erken ödeme tarihleri içerisinde yatırmaları halinde indirimden yararlanabilirler. Trafik cezalarının kesim tarihinden sonra 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda yüzde 25 oranında indirim söz konusu olur.
Trafik ceza makbuzları genellikle kişilerin ikamet adreslerine yönlendirilir. Ancak kişilerin adreslerine çeşitli nedenler ile yönlendirilmeyen makbuzlardan sonra trafik cezası olup olmadığı PTT’nin resmi web sitesi, e-Devlet kapısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi web sitesi üzerinden sorgulanabilir.
e-Devlet kapısından trafik cezası sorgulama işlemini yapabilmek için ilk adımda ilgili sayfaya girilmesi gerekir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)” sayfası üzerinden sorgulamalar anında tamamlanabilir.
Trafik cezalarının tebliğ tarihinden sonra 15 gün içerisinde yapılan ödemelerde yüzde 25 oranında indirim geçerli olur. İndirimli olarak ödenebilecek cezalar, anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilir. Anlaşmalı bankalar arasında; PTT, Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Finansbank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Türkiye Finans Bankası ve Aktif Bank yer alıyor.
Bankalar üzerinden bizzat ödeme işlemini yapmak istemeyen kişiler, e-Devlet kapısından ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden trafik cezası ödemelerini gerçekleştirebilirler.
Trafik cezalarına dair ödemelerde e-Devlet kapısı kullanılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan “Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme” sayfası üzerinden trafik cezası ödemesi yapılabilir.
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