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Trafik cezalarının ardından park cezası! Evlerin önüne konuluyordu ama şikayet edilebilir, 'Yasal değil'

Trafik cezaları gündem olurken kamu yollarında sandalye, duba, şişe gibi nesneler koyarak park yeri ayırmak yasal değil. Hukuka aykırı olmasından dolayı şikâyet edilmesi durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir. Konu ile ilgili Avukat Özlem Şen, açıklamalarda bulundu. Şen, vatandaşların ‘park yapılmaz’ levhaları veya benzeri nesneler kullanamayacaklarını ifade etti.

Trafik cezalarının ardından park cezası! Evlerin önüne konuluyordu ama şikayet edilebilir, 'Yasal değil'

Kamuya açık alanlarda park yasağı veya benzeri işaretlemeler yasal değil. İl ve ilçe zabıta müdürlükleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube tarafından bu tarz işaretlemeler yapabilir. Özel kişiler veya kurumlar tarafından konulan levhalar, dubalar ya da diğer nesnelerin yasal dayanağı olmadığını ve bu tür girişimlerin hukuka aykırı olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Şen, önemli açıklamalarda bulundu.

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YASAL DEĞİL

Şen, "Kamusal alanlarda trafik düzeniyle ilgili işaretlemeler sadece yetkili kurumlar tarafından yapılabilir. Özel kişilerce konulan ‘park yapılmaz’ levhaları veya benzeri nesneler yasal değildir ve kaldırılması gerekir" dedi.

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ŞİKAYET OLUŞTURULABİLİR

Bu tür yasal olmayan uygulamalarla karşılaşan vatandaşların şikâyet haklarını kullanabileceğini belirten Şen, başvuru kanallarını şu şekilde sıraladı:

"Alo 153: Vatandaşlar, Alo 153’ü arayarak şikâyet oluşturabilir ve başvuru numarasıyla süreci takip edebilir.
Zabıta Müdürlükleri: İl ve ilçe zabıta müdürlüklerine doğrudan başvuru yapılabilir.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube: Trafik düzeniyle ilgili alanlarda şikâyetler için başvurulabilir.
CİMER: Şikâyetler e-Devlet üzerinden CİMER’e iletilebilir."

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FOTOĞRAF VE VİDEO İLE DELİL OLUŞTURULMALI

Şen, şikâyetlerin etkili olabilmesi için mutlaka fotoğraf veya video gibi delillerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. "Başvuruların sonuç verebilmesi için il ve ilçe belirtilerek, görüntü kaydıyla şikâyet oluşturulmalı. Delilsiz başvurular genellikle sonuçsuz kalıyor" uyarısında bulundu.
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PARA CEZASI UYGULANABİLİR

Yasal olmayan şekilde park yeri ayıran veya levha koyan kişilere para cezası uygulanabileceğini belirten Avukat Şen, özellikle sokak aralarında evlerin önüne keyfi olarak konulan ‘park yapılmaz’ levhaları veya dubaların yaygın olduğunu ifade etti. Bu durumun hızlı bir şekilde çözülebileceğini söyledi. "En hızlı çözüm, zabıta müdürlüklerine ihbar etmektir. Bu tür işaretlemeler yasal değil ve ivedilikle kaldırılıyor" dedi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Araç Otomobil trafik cezası hatalı park cezası
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